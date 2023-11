Derby Milan – Inter per il nuovo numero 10: affare da 20 milioni

Il Milan è sulle tracce di giovani talenti in giro per il mondo: Stefano Pioli vuole un nuovo numero 10 e sfiderà l’Inter per il colpaccio.

I rossoneri sono reduci da una stagione non troppo esaltante dal punto di vista dei risultati e anche questa annata non è iniziata nel migliore dei modi. Ci sono state molte difficoltà che pian piano sembrano svanire e la vittoria in Champions League contro il PSG può dare una grande mano da questo punto di vista.

Stefano Pioli sta allenando una squadra molto diversa rispetto a quella dell’anno scorso, perché sono arrivati molti calciatori nuovi e ha dovuto modellare il suo gioco e la sua filosofia al modo di stare in campo di tutti i nuovi campioni.

Calciomercato Milan: arriva un nuovo trequartista

Il Milan è molto attento allo sviluppo dei giovanissimi campioni che sono in giro per il mondo e sta valutando nuovi acquisti da portare subito a Milano. Il lavoro di scouting di Geoffrey Moncada e di tutto il suo staff è sinonimo di garanzia da questo punto di vista e potrebbe significare anche l’innesto di talenti appena sbocciati che in futuro possono fruttare grandi plusvalenze o fare invidia a tutti i club del mondo.

La zona di campo su cui attualmente si sta concentrando la ricerca è il centrocampo e la trequarti. Queste due aree sono cambiare molto nella scorsa estate e probabilmente va apposto qualche altro accorgimento per rendere perfetta per Pioli la rosa rossonera.

Il nome che stuzzica particolarmente la dirigenza del Milan è quello di Assan Ouedrogo, 17enne dello Schalke04 che sta iniziando a fare faville in Germania. Classe 2006, è un centrocampista tuttofare, capace anche di giocare sulla trequarti. Fisicamente imponente (191cm) è anche il perno della nazionale giovanile della Germania e molto presto farà il salto di qualità definitivo anche nella Nazionale maggiore.

Il Milan lo segue attentamente perché potrebbe diventare il nuovo 10 della squadra di Stefano Pioli. Secondo Sky Sport DE, il Milan è forte sulle tracce di Assan Ouedraogo e può tentare l’affondo già nel calciomercato di gennaio. I rossoneri, ovviamente, non sono l’unico club che segue il giovane talento tedesco perché sulle sue tracce, secondo la stessa fonte, c’è anche l’Inter.

Il derby di Milano per Ouedraogo potrebbe essere risolto nel giro di pochissimo tempo, a suon di milioni di euro. Lo Schalke04 sa di avere tra le mani un vero gioiellino e chiede non meno di 20 milioni ma per cederlo in estate. E in realtà il club tedesco spera che si possa avviare un’asta con altri colossi europei per arrivare anche a cifre maggiori.