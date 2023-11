Dirigenza rossonera su tutte le furie: ritorna al Milan

La disastrosa avventura dell’ex Milan all’estero potrebbe concludersi con un ritorno in rossonero. Lo scenario da poco emerso.

Il mercato estivo del Milan, oltre che dai numerosi colpi in entrata, è stato senz’altro caratterizzato dalle numerose uscite. Tra le più importanti, ovviamente, quella del duo dirigenziale Massara-Maldini, sostituito in maniera ottimale dalle figure di Furlani e Moncada, sin da subito posti d’innanzi a numerosi nodi da sciogliere. Primo su tutti, la cessione di Sandro Tonali, susseguita poi dalla situazione esuberi. Saelemaekers, Rebic, Origi e chi più ne ha più ne metta. Tutti profili a cui il Milan necessitava dire addio nel breve periodo. Scenario non rispettato però da Ballo-Torue, che dopo aver notevolmente scombussolato i piani rossoneri, potrebbe tornare ad orbitare in ottica diavolo nel 2024.

Milan, ritorno in estate per Ballo-Toure

Uno degli eventi in grado di sconvolgere maggiormente l’estate rossonera è stato senz’altro il caso legato alla cessione di Fode Ballo-Toure. Il terzino sinistro, dopo due stagioni non propriamente brillanti in maglia Milan, era infatti stato indicato come esubero dal duo di mercato Furlani-Moncada, che hanno però incontrato più di qualche difficoltà nel piazzare il calciatore. In particolare, lo stesso Ballo-Toure ha infatti rifiutato ben due proposte recapitategli da Bologna e Werder Brema, flirtando a lungo con i due club in questione senza però ottenere nulla di concreto.

Una situazione alquanto snervante, e che ha portato lo stesso Milan a doversi privare del terzino il più velocemente possibile. Ballo-Toure si è infatti arruolato al Fulham, in Premier League, nelle ore conclusive di mercato e con la formula del prestito secco. Un’operazione che avrebbe dunque riportato il calciatore in rossonero nell’estate 2024 a prescindere, ma che lasciava aperto uno spiraglio di ulteriore trattativa tra gli inglesi ed il Milan. Quest’ultimo scenario è però andato sgretolandosi pian piano alla vista di quanto accaduto oltre manica e raccontato da calciomercato.com.

Con la maglia del Fulham infatti, Ballo-Toure ha fin qui collezionato 0 presenze in Premier League. Per il senegalese, i minuti in stagione ammontano appena a 159, totalizzati complessivamente in 2 gare di EFL Cup. Non la migliore delle avventure per un calciatore, figlia però della già narrata indecisione estiva dello stesso terzino. Lo scenario appena raccontato, dunque, non pone al centro dell’attenzione i soli tifosi inglesi, ma anche quelli del Milan. Dopo un’intera sessione di mercato a lavoro per piazzarlo all’estero infatti, i supporter nonché la dirigenza rossonera potrebbero trovarsi, a distanza di trecentosessantasei giorni, con la stessa gatta estiva da pelare.