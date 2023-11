Doppio colpo Milan, ora è possibile: la svolta è vicina

Il Milan, oltre a continuare a lavorare in modo quotidiano sul campo per crescere ed ottenere risultati, pensa anche al mercato e al futuro.

Un club come il Milan sa bene quanto siamo importante la programmazione e l’avere idee chiare per il futuro. Da alcuni anni a questa parte in casa rossonera si sta cercando sempre con grande continuità di riuscire a portare a Milanello quelli che sono alcuni dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale.

La società di Gerry Cardinale è infatti sempre attenta – grazie alla sua rete di preparati osservatori – nello scovare i migliori giovani che possono rendere felice la squadra sia sul campo che sotto il punto di vista economico, in quanto spesso vengono presi senza spendere cifre esorbitanti e in rossonero possono anche acquisire valore.

Un occhio anche al futuro: il Milan punta con forza sui giovani Popovic e Ouédraogo

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, per riuscire a rinforzarsi già nel corso di questa stagione sportiva il Milan ha messo gli occhi su due giovani talenti del calcio europeo. Si tratta di Assan Ouédraogo e di Matija Popovic, per i quali il Diavolo sembra essere già pronto a muoversi con un’offerta concreta in vista della prossima sessione di mercato in programma nel mese di gennaio.

Ouédraogo è un centrocampista in gradi di agire anche sulla trequarti di proprietà dello Schalke 04. Ha solo 17 anni e diventerà maggiorenne il prossimo 9 maggio ma nonostante ciò è già alto 191 centimetri ed è un punto fermo della formazione tedesca. Nella seconda serie tedesca ha già raccolto undici presenze quest’anno segnando un gol e fornendo un assist.

Popovic ha la stessa di età di Ouédraogo ma compirà 18 anni qualche mese, in data 8 gennaio. Lui è un calciatore più offensivo in quanto nasce come trequartista che può agire anche come centravanti o all’occorrenza come esterno sinistro. Anche lui può vantare delle notevoli doti fisiche con i suoi 193 centimetri di altezza e gioca nella formazione U19 del Partizan Belgrado, una squadra che negli ultimi anni ha saputo lanciare moltissimi talenti del calcio balcanico che poi si sono rivelati essere grandi campioni.

Come sempre però su due giovani talenti come loro c’è grande concorrenza e il Milan dovrà essere bravo a convincere gli agenti dei giocatori con un progetto sportivo interessante. Soprattutto su Ouédraogo si registrano già gli interessi di squadre di Bundesliga affermate come Bayern Monaco e Lipsia.