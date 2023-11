Dove vedere Milan-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Martedì 28 novembre 2023 i rossoneri ospiteranno in casa il Borussia Dortmund: sfida molto importante in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League.

Ritornano gli impegni delle italiane in Champions League, tra cui il Milan di Stefano Pioli che dovrà affrontare il Borussia Dortmund di Edin Terzić.

I rossoneri occupano il terzo posto nel girone F di Champions League dove, però, è ancora tutto da decidere: con il Borussia Dortmund al primo posto del girone a 7 punti, il PSG secondo a 6 punti, il Milan terzo a 5 punti e il Newcastle quarto a 4 punti, tutto può essere deciso agli atti finali.

Il Milan intende mettersi alle spalle gli inizi difficili e i tanti problemi legati agli infortuni, e dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina per 1-0 (grazie al rigore trasformato da Theo Hernandez) i rossoneri vogliono conquistare tre punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi.

Le probabili formazioni

Dopo aver battuto per 2-1 il PSG il 7 novembre grazie ai gol di Leao e Giroud, il Milan in ha riacquisito fiducia nelle proprie capacità. I ragazzi di Pioli, nonostante i molteplici infortuni, cercheranno di conquistare tre punti fondamentali contro i tedeschi (primi nel girone F) dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata in Germania.

I precedenti tra Milan e Borussia Dortmund sono abbastanza equilibrati: tre vittorie per il Milan, due per i tedeschi e due i pareggi. Molte le assenze in casa Milan: Stefano Pioli dovrà fare a meno di Sportiello, Kalulu, Okafor. Grande assente anche Rafael Leao che probabilmente non recupererà. Dubbi invece sulla convocazione di Simon Kjaer, che è in bilico.

Fuori anche Musah (squalificato) e non convocabile, per una questione anagrafica, Camarda. In attacco, per i rossoneri, ritorna Olivier Giroud (titolare a discapito di Luka Jovic) e Loftus-Cheek. Dubbi sul modulo per cui opterà Pioli, se il 4-3-3 o il 4-2-3-1 con Loftus-Cheek trequartista.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze; Giroud. All: Stefano Pioli

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Brandt, Sabitzer, Malen; Fullkrug. All: Edin Terzic

Dove vedere Milan-Borussia Dortmund in diretta TV e streaming

Il match Milan-Borussia Dortmund, valido per la quinta giornata del gruppo F della Champions League 2023-2024, in programma per martedì 28 novembre alle ore 21:00, sarà disponibile in diretta TV sia su Mediaset che su Sky. La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5, mentre per gli abbonati a Sky sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ed anche in 4K su Sky Sport 4K.

Il match sarà disponibile in streaming per gli abbonati a Sky su SkyGo, su NOW, ma anche su Sportmediaset e Mediaset Infinity.