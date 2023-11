Dove vedere Milan-Udinese in streaming e in TV

I rossoneri tornano in campo contro l’Udinese dopo gli ultimi risultati a dir poco deludenti. Scopriamo dove sarà possibile seguire il match.

Sconfitta contro la Juventus per 1-0 a San Siro, secco 3-0 subito al Parco dei Principi contro il PSG in Champions League e il pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona per 2-2 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti. Il periodo che sta passando il Milan di Stefano Pioli non è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni.

Negli ultimi giorni si è molto parlato della situazione dei rossoneri, con Pioli criticato dai tifosi, specialmente sui social.

Dove vedere Milan-Udinese in TV

Ci saranno diversi modi per i tifosi rossoneri per vedere Milan-Udinese in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, e sarà come sempre visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

Con l’applicazione sarà possibile seguire il match su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Milan-Udinese sarà inoltre visibile in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 251. il match tra rossoneri e bianconeri sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Pioli, complici i numerosi infortuni, rimescola le carte delle formazioni per dare una sferzata ai suoi ragazzi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Jovic, Giroud. All. Pioli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello, Kalulu, Pulisic, Pellegrino

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Pereyra, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Squalificati: nessuno