Due cessioni e poi l’acquisto top dal Barcellona: le cifre

Il Milan vivrà un’altra estate rovente al termine di questa stagione: Moncada e D’Ottavio stanno già cercando nomi nuovi.

I rossoneri hanno obiettivi molto importanti per questa annata ma in questo momento della stagione le difficoltà sono ancora molteplici e difficilmente si riuscirà a risolvere ogni problema nel minor tempo possibile. Per Stefano Pioli ci sono notizie poco confortanti per quello che sta accadendo continuamente in questo campionato e insieme alla dirigenza ha già iniziato a progettare il futuro.

La squadra costruita in estate è sicuramente molto forte ma è chiaro che potranno e dovranno esserci ulteriori miglioramenti nella prossima stagione. Ci sono già molti nomi che stuzzicano le idee della dirigenza e ci si sta già muovendo concretamente.

Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona: prima due cessioni

Il Milan è molto attento alle vicende di calciomercato per la prossima stagione, perché è già ben chiaro quali sono i ruoli da migliorare e come far crescere ancora di più la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Le opzioni per incrementare il valore della squadra rossonera sono molteplici e potrebbero essere di grandissimo spessore. La dirigenza pensa a un calciatore del Barcellona che con Xavi non sembra essere al centro del progetto blaugrana e può diventare un’occasione d’oro.

Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Spagna, infatti, il Barcellona aprirà alla cessione di Raphinha nel calciomercato estivo. Il campione brasiliano non è risciuto a imporsi come avrebbe voluto con la squadra di Xavi e alla fine della stagione può dire addio. A riferirlo è AS.

Il problema principale riguarda le richieste economiche del Barcellona: per Raphinha chiedono 70 milioni di euro. Il suo valore tecnico è indiscutibile e per questo motivo potrebbe ingolosire il club rossonero che, però, non avrà quella disponibilità economica per acquistare un calciatore tanto forte.

I dirigenti rossoneri dovrebbero – e dovranno – prima cedere almeno due calciatori e poi pensare di poter puntare sul brasiliano. Sul banco degli imputati c’è Samuel Chukwueze, che in questa prima parte di stagione non è sembrato all’altezza del Milan e non in pari con tutti i nuovi acquisti che sono arrivati pochi mesi fa.

E poi potrebbe essere ceduto almeno un centrocampista che può permettere di avvicinarsi a certe cifre. Poi Moncada e D’Ottavio dovranno decidere che tipo di offerta fare al Barcellona e la più plausibile potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto sui 60 milioni di euro totali.