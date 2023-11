“E’ imbarazzante”: Milan, accusa gravissima dopo la partita contro la Fiorentina

Tante critiche per il Milan, nonostante la vittoria sulla Fiorentina. Il giornalista non le ha mandate a dire ai rossoneri.

Il Milan ha trovato una vittoria pesante nel suo cammino in Serie A contro la Fiorentina. Infatti i rossoneri hanno rilanciato la propria corsa in campionato, accorciando su Juventus ed Inter. Ora il Diavolo si trova a -4 dai bianconeri e a -6 dai nerazzurri, riuscendo a darsi la carica per una possibile rimonta Scudetto. Ovviamente il focus principale di Pioli & Co si sposta verso la Champions League, poiché il Milan deve affrontare a San Siro il Borussia Dortmund. Ai rossoneri serve assolutamente una vittoria per cercare di andare all’assalto degli ottavi di finale, passando così il proprio girone.

Tuttavia la vittoria sulla Fiorentina non ha lasciato tutti soddisfatti, nonostante i tre punti rimasti a Milano. Infatti, secondo tanti addetti ai lavori, il Diavolo non ha assolutamente passato il proprio momento di crisi. Tralasciando la partita in sé, è chiaro che si debba aspettare qualche partita in più per capire le vere condizioni di questo Milan. Però i rossoneri hanno cercato prima il risultato della prestazione, risultato che al momento deve essere l’unico obiettivo di Pioli. Tuttavia al giornalista Luca Calamai non è andato giù l’atteggiamento del Milan contro la Fiorentina, tanto da definirlo “imbarazzante“.

Milan, il graffio di Calamai

Contro la Fiorentina servivano i tre punti più del pane, più dell’acqua, probabilmente come l’ossigeno. Tre punti che sono arrivati grazie al calcio di rigore di Theo Hernandez, che sta provando a prendere per mano la squadra. Ora tocca al Milan dimostrare di essere sul percorso giusto per uscire dalla crisi, anche se le critiche continuano ad arrivare. In particolare Luca Calamai ha parlato ai microfoni di TMW Radio proprio di Milan-Fiorentina. Il giornalista ha detto: “Non posso credere al Milan, è imbarazzante. È proprio lontano dall’aver superato il momento di crisi”.

Critica al Milan che non è finita qua. Infatti Calamai ha continuato così: “Solo Camarda merita un 10 d’affetto. Lui è la grande speranza per l’attacco italiano”. Così Calami sul Milan-Fiorentina. Tra lasciando il commento su Camarda, che lascia il tempo che trova, quello che importa ora sono i punti. Non c’è né il tempo né il contesto per mettersi a cercare le prestazioni eccellenti. Lo ha confermato lo stesso Pioli oggi in conferenza stampa: serve un Milan compatto e che abbia voglia di essere squadra. Solo così il Diavolo può uscire dalla crisi e rilanciare il suo cammino stagionale, dando sempre uno sguardo all’asse Appiano Gentile-Continassa.