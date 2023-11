Estasi Milan, ci sono due candidati per il Globe Soccer Awards: i nomi

Il Milan si gode due nominations ai Globe Soccer Awards 2023. Sono due i rossoneri in corsa, di cui uno vi sorprenderà.

Dopo che la pausa nazionali è andata in bacheca, ora sarà nuovamente il movimento dei club a farla da padrone. In primis perché riparte la Serie A, poi perché stiamo andando verso la fine dell’anno. Così mercato e premiazioni varie iniziano a prendere forma nel panorama calcistico, come i Globe Soccer Awards.

Milan, due candidati

Il Globe Soccer Awards è pronto a premiare i migliori interpreti stagionali del 2023 per reparto. Si passa dai portieri agli attaccanti, facendo rientrare nella premiazione anche gli allenatore. Ci sarà anche un po’ di Milan ai Globe Soccer Awards, che si terranno a breve a Dubai.

Infatti Mike Maignan e Stefano Pioli sono i due rossoneri nominato per ricevere il premio come miglior portiere e miglior allenatore dell’anno. È chiaro che tanto del peso che li ha portati fin qui giace nel percorso europeo della scorsa stagione del Milan, con questo campionato che ha influito meno.

Maignan dovrà vedersela con Donnarumma, Onana e Sommer tra gli altri, mentre Pioli con gli italiani Inzaghi, Ancelotti, Spalletti e De Zerbi, oltre ai top di sempre. Inoltre è particolare notare come Rafel Leao non sia in corsa nelle 30 nominations per vincere il premio come miglior giocatore.

Portieri: Bounou (Al-Hilal), Diogo Costa (Porto), Courtois (Real Madrid), Donnarumma (PSG), Ederson (Manchester City), Maignan (Milan), Onana (Manchester United), Ramsdale (Arsenal), Sommer (Inter), Ter Stegen (Barcellona)

Giocatori: Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Phil Foden, Ruben Dias, Jack Grealish, Ederson, Bernardo Silva, Rodri (Manchester City); Nicolò Barella, Lautaro Martinez (Inter); Jude Bellingham, Vinicius Jr, Luka Modric (Real Madrid); Karim Benzema (Al-Ittihad); Yassine Bounou (Al-Hilal); Bukayo Saka, Martin Odegaard (Arsenal); Antoine Griezmann (Atletico Madrid); Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen (Napoli); Lionel Messi (Inter Miami); Cristiano Ronaldo (Al-Nassr); Mohamed Salah (Liverpool); André Onana (Manchester United); Kim Min-Jae, Harry Kane (Bayern Monaco); Kylian Mbappé (Psg); Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan (Barcellona).

Allenatori: Ancelotti (Real Madrid), Arteta (Arsenal), De Zerbi (Brighton), De La Fuente (Spagna), Giraldez (Barcellona), Guardiola (Manchester City), Inzaghi (Inter), Koller (Al-Ahly), Pioli (Milan), Scaloni (Argentina), Spalletti (Italia), Spugna (Roma), Tuchel (Bayern Monaco), Wiegman (Inghilterra), Xavi (Barcellona)