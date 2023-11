Fantacalcio Milan, quali rossoneri schierare contro la Fiorentina

La tredicesima giornata è pronta a prendere il via: scopriamo insieme quali giocatori rossoneri schierare al Fantacalcio per Milan-Fiorentina.

L’attesa è finita, la Serie A è pronta a riaccendere i motori. Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, nel weekend si giocherà la tredicesima giornata. Tra i match più interessanti di questo turno ci sarà Milan-Fiorentina, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro.

Sarà una sfida particolarmente delicata per Stefano Pioli che si ritrova davanti il suo passato. Il Milan è chiamato alla vittoria dopo il brutto pareggio di Lecce di due settimane fa, ma le tante assenze complicano la vita al tecnico rossonero.

Nel Milan non ci saranno infatti diversi giocatori: in difesa sono out per infortunio Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, mentre in attacco pesano le assenze di Rafa Leao, Noah Okafor e Olivier Giroud (squalificato).

Milan Fiorentina, chi schierare al Fantacalcio

A chi si affiderà quindi Pioli in questo match? Tra i pali pronto Maignan, coperto dalla linea a quattro formata da capitan Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e Thiaw e Tomori centrali. A centrocampo ci sono Musah e Pobega in vantaggio su Loftus-Cheek e Krunic, mentre Reijnders è certo di una maglia da titolare. Scelte quasi obbligate in attacco: Chukwueze e Pulisic sugli esterni e Jovic nel ruolo di centravanti. Occhio a Francesco Camarda, la giovane stellina rossonera classe 2008 pronta a subentrare. Ma ora vediamo chi schierare al Fantacalcio tra i rossoneri.

MAIGNAN -Il portiere francese è uno dei migliori del campionato: anche con un Milan più in crisi, lui va schierato.

CALABRIA – La sfida con Brekalo potrebbe esaltare il capitano milanista: si può schierare.

THIAW – Tra i due centrali è quello che piace di più in questa partita: sarà battaglia vera con Nzola.

TOMORI – Qualche dubbio in più sul difensore inglese, potrebbe soffrire la fisicità dell’attaccante della Viola.

THEO HERNANDEZ – Il Theo di qualche anno fa è un lontano ricordo, ma i suoi fantallenatori non lo abbandonano mai: oggi sarà un leader, occhio al possibile +3.

MUSAH – L’ultima partita con il Lecce è stata un incubo, ma dalla sua ha l’alibi di non aver giocato nel proprio ruolo naturale. Eppure, il consiglio è di lasciarlo fuori.

POBEGA – Contro un centrocampo tecnico come quello della Fiorentina rischia di soffrire il troppo palleggio: meglio virare altrove.

REIJNDERS – Si è sbloccato con il Lecce ed è andato a un passo dalla doppietta: proprio adesso non si può non schierarlo titolare.

CHUKWUEZE – Finora ha gettato al vento tutte le occasioni, ma in un Milan in emergenza deve far uscire fuori il suo talento: lanciatelo se non avete di meglio.

JOVIC – Contro la sua ex squadra ha forse l’ultimissima occasione per rialzare una carriera che qualche anno fa prometteva grandissime cose: per noi va messo titolare.

PULISIC – Tecnicamente, è sicuramente il migliore della squadra che partirà titolare stasera: mettetelo per non rischiare di avere rimpianti.