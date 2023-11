Fischi e banconote a San Siro, Donnarumma rompe il silenzio!

Donnarumma a circa una settimana dal suo ritorno a San Siro ha rotto il silenzio su quelle che sono state le sue emozioni dopo essere stato fischiato per 90 minuti.

Oggi durante il primo giorno di raduno della Nazionale, il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha ospitato anche la Hall of Fame del Calcio Italiano, evento in cui ha partecipato e parlato anche il portiere italiano Gianluigi Donnarumma. Il massimo difensore degli azzurri ha parlato della sua avventura all’estero al PSG, dopo tanti anni al Milan e ha raccontato anche le sue emozioni a freddo dopo l’ultima gara di Champions League che lo ha visto tornare a San Siro e giocare contro i suoi ex tifosi.

Le parole di Donnarumma dopo il suo ritorno a San Siro

Di seguito le parole di Donnarumma raccolte da TMW:

Sulla sua esperienza in Francia:

“L’esperienza all’estero ti cambia il modo di pensare, ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. Mi sta facendo crescere sia in campo che fuori perché cambi modo di pensare e prospettive. Mi ha fatto solo bene”.

Sul suo ritorno a San Siro: