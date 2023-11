Flop al Manchester United: nuova vita al Milan, ecco le cifre

Il Milan è molto attento anche alle possibili mosse in entrata dal cosiddetto “calciomercato degli scontenti”: c’è un nome nuovo in lista.

I rossoneri sono alla ricerca dei miglori talenti in giro per il mondo ma non dimenticano anche i colpi che si possono mettere a segno dalle altre big. Non tutti i calciatori riescono facilmente ad amalgamarsi negli ambienti nuovi e capita di disputare stagioni flop dal punto di vista dei numeri e rispetto alle aspettative iniziali.

Ma proprio questo tipo di occasioni potrebbero diventare molto ghiotte per una società come il Milan, alla ricerca di talento e anche di colpi al risparmio che possono far respirare i conti a bilancio.

Calciomercato Milan, pazza idea dal Milan se va via un big

Il Milan sta già valutando diversi colpi per il futuro. La dirigenza ha iniziato a studiare per il mercato di gennaio ma anche per la prossima estate, quando sarà più facile capire quale sarà la disponibilità economica e come ci si potrà muovere in entrata e in uscita. Pioli ha chiesto miglioramenti per aumentare ancor di più la qualità della rosa e il club vuole accontentarlo.

Secondo le ultime notizie di mercato provenienti dall’Inghilterra, il Milan può approfittare del momento di crisi del Manchester United per imbastire una trattativa per uno degli “scontenti” della rosa di Erik ten Hag.

Si tratta di Antony, esterno offensivo brasiliano che se con l’Ajax ha dimostrato di avere grandi numeri e di poter fare la differenza a livelli molto alti, con il Manchester United ha perso il suo sorriso e non riesce più a rendersi protagonista di giocate di altissimo livello come faceva con i “lancieri”. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, i Red Devils hanno aperto all’ipotesi dell’addio di Antony sia per gennaio che per la prossima estate.

Acquistato per circa 95 milioni di euro nel 2022, oggi ne vale circa la metà secondo Transfermarkt, proprio a sottolineare il flop totale che ha fatto in Inghilterra. Il Milan potrebbe pensare al suo innesto per la prossima estate ma solo in caso di cessione di Samuel Chukwueze e solo se lo United abbassasse ancora di più le sue pretese e accettasse un prestito con diritto di riscatto sui 40 milioni di euro.

La situazione certamente non è facile per il brasiliano ma in Serie A, che è un campionato più simile ai ritmi dell’Eredivisie, potrebbe tornare a far splendere il suo talento e a far divertire milioni di tifosi.