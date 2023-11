Follia Leao: il Milan costretto a cederlo

Follie di mercato per Rafael Leao, l’uomo più importante per i rossoneri. Il Milan è costretto alla cessione

Soltanto pochi mesi fa, il rinnovo di contratto sulla base di sette milioni di euro a stagione sino al 2027. Eppure sembrerebbe non esserci pace per il diavolo, che rischia di non potersi godere ancora a lungo del suo talentino portoghese.

Rafael Leao è diventato croce e delizia per il Milan, spesso discusso per il suo essere altalenante. Ciononostante però, imprescindibile per lo stile di gioco mostrato dalla squadra di Stefano Pioli. Il classe ’99 è il fulcro al quale si aggrappano i suoi compagni. La mina vagante pronta ad esplodere da un momento all’altro, a suon di fiammate lungo la fascia.

Le doti tecniche però messe in evidenza e ben note da tempo, da parte del numero dieci rossonero, hanno catturato l’interesse di tutte big europee, in particolar modo dalla Premier League.

Calciomercato Milan: rossoneri costretti alla cessione di Leao

Secondo quanto riportato da fichajes.net, giornale spagnolo, il Manchester United di Erik Ten Hag ha messo gli occhi sul fuoriclasse rossonero. Al punto che i red devils sarebbero disposti a far follie per portare in Inghilterra l’ex Lille e Sporting Lisbona.

Sebbene a Manchester, ci sia già Rashford con caratteristiche molto simili a quelle di Leao, i diavoli rossi sarebbero pronti a spingersi, sino a mettere sul piatto ben cento milioni di sterline pur di accaparrarsi il classe ’99.

Centoventuno milioni di euro che entrerebbero immediatamente nelle casse del Milan. Un’operazione che andrebbe a ricordare quella dell’estate scorsa di Sandro Tonali, ceduto per ottanta milioni al Newcastle United. Cifre con cui il nostro campionato ancora non è in grado di poter competere e rifiutare.

Operazioni di mercato difficili da comprendere per il tifoso, che deve rassegnarsi e convivere all’accettazione di dover salutare il proprio beniamino. Questo però andrebbe inevitabilmente a beneficiare gli introiti del club che ha già dimostrato di rinvestire il denaro, proprio come avvenuto con la cessione dell’italiano.

Al momento si tratta di un semplice rumors, ma quando di mezzo ci sono club di Premier, in cui il protagonista è il Manchester United, tutto è messo in discussione. In questi anni, infatti, gli inglesi non si sono di certo risparmiati dinanzi a spese folli e talvolta anche incomprensibili.

Per cui l’acquisto di Rafa sarebbe l’ennesimo colpo da novanta per l’ex club di Sir Alex Ferguson, che è in continua ricerca di redenzione dopo le fatiche fatte negli ultimi anni.