Futuro Giroud: la rivelazione sul futuro fa gioire i rossoneri

Oliver Giroud ha rilasciato un’intervista a le Journal du dimanche dove ha parlato della Nazionale ma anche del Milan e del suo futuro.

Oliver Giroud è ormai uno dei punti cardini di questo Milan e Stefano Pioli difficilmente ha rinunciato a lui in questo avvio di stagione. L’attaccante è reduce dal ritiro con la Nazionale francese durante il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di le Journal du dimanche dove oltre che della Nazionale ha parlato della sua carriera, del Milan e anche del suo futuro in rossonero.

Giroud è in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e ancora sembra non essere stato trovato nessun accordo con il club, la volontà sembrerebbe esserci da parte di entrambi di continuare insieme, per quanto sia possibile, considerando l’età del giocatore.

“No, non sono eterno. Finché il mio corpo me lo permette, cerco di superare i limiti, non me ne pongo alcuno. E di divertirmi il più possibile. Sono davvero innamorato di questo gioco e non sono pronto a smettere. E poi ho ancora un po’ di benzina, no?”.

Giroud sicuro: “Mi piacerebbe restare al Milan”

Poi Giroud ha affrontato anche il tema futuro e ha parlato delle sue intenzioni al Milan: