Futuro Krunic, si complica il rinnovo: c’entra il Fenerbahce

Oltre il momento o del Milan sul campo, non arrivano buone notizie neanche sul fronte rinnovi, con un centrocampista che chiede più soldi.

Il Milan non vive un momento felice. Risultati non convincenti, liti tra allenatore e giocatori, hanno destabilizzato l’ambiente. A mettere altra carne a cuocere per i rossoneri, sono la questione rinnovi. Il centrocampista bosniaco, Rade Krunic, non vorrebbe rinnovare alle condizioni poste dal club milanese, ma bensì vorrebbe lo stesso stipendio offerto dal Fenerbahce.

Il Fenerbache offre più soldi, Krunic tentato dalla Turchia

Il club turco, che ha questa estate strappato il bosniaco Dzeko all’Inter, pronta a tentare l’altro bosniaco milanese, Rade Krunic. La squadra di Istanbul, già in estate aveva offerto a Krunic il passaggio in Turchia, poi rifiutato dal centrocampista. Adesso, nel momento di trattare il rinnovo con il club rossonero, il bosniaco, vorrebbe che fossero pareggiate le due proposte, ovvero, che lo stipendio netto salga a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan dal canto suo, non vorrebbe portare lo stipendio del centrocampista a quelle cifre e quindi pronta a virare u un altro obiettivo di mercato e quindi lasciar partire il bosniaco in direzione Istanbul. L’ipotesi, concreta, è quella di Fernandez del Boca.