Giroud e Leao out? Pioli ha già pronta la soluzione anti Fiorentina

Contro la Fiorentina, Pioli dovrà fare a meno di Leao e Giroud e così ha pensato ad una soluzione inedita per il suo attacco.

Il Milan ha bisogno di rialzarsi in campionato dopo che i risultati nelle ultime giornate sono mancati. Il prossimo avversario sarà però uno di quelli più ostici della Serie A, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Riuscire a battere la formazione viola non sarà semplice contando anche il fatto che Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao infortunato e di Olivier Giroud squalificato per due partite.

Chukwueze pronta a scendere in campo dal primo minuto, con lui Jovic

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore del Milan in questa sosta ha studiato un piano alternativo per il suo attacco. Dal momento che non ci sarà Leao, Christian Pulisic potrà spostarsi sulla fascia sinistra al posto del numero 10 e sulla destra ci sarà invece spazio per Samuel Chukwueze che torna così in campo dal primo minuto.

In mezzo al posto del numero 9 francese che è squalificato dovrebbe giocare Luka Jovic che deve riscattarsi e parte favorito su Noah Okafor dopo che ha giocato ben tre partite in questa sosta per le Nazionali con la sua Svizzera.