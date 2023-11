Il Milan anticipa tutti: arriva a gennaio

Il Milan è pronto ad affondare il colpo a gennaio per regalare a mister Stefano Pioli un nuovo terzino sinistro

Il Milan sta pianificando un’importante strategia per rafforzare la propria retroguardia durante il mercato di gennaio. L’obiettivo principale della società rossonera è quello di trovare un nuovo difensore che possa fare al caso dell’allenatore Stefano Pioli. Oltre alla ricerca di un centrale e di un attaccante, il Milan è interessato ad aggiungere un terzino sinistro al suo roster.

Tra i nomi che circolano, spicca quello del giovane spagnolo Juan Miranda del Real Betis. Il Milan ha identificato nel calciatore spagnolo il candidato ideale per ricoprire il ruolo di vice di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. L’obiettivo è garantire una valida alternativa in difesa e consentire a Pioli di gestire al meglio il carico di lavoro dei suoi giocatori.

Milan pronto a chiudere per Miranda: la cifra imposta dal Betis

Miranda, terzino sinistro classe 2000, è un prospetto interessante nel panorama calcistico spagnolo. Il suo arrivo a Milano potrebbe rappresentare un importante innesto per la squadra rossonera. La trattativa tra il Milan e il Real Betis per l’acquisizione di Juan Miranda procede a ritmo lento.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri stanno lavorando per anticipare il suo arrivo a Milano durante la finestra di mercato invernale. Tuttavia, il Betis sembra essere interessato a una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro per cedere il cartellino del giocatore in scadenza di contratto nel 2024. Il club rossonero sta valutando attentamente questa richiesta, cercando di raggiungere un accordo che sia vantaggioso per entrambe le parti.

Il Milan riconosce l’importanza di rafforzare il reparto difensivo. Una difesa solida è fondamentale per mantenere la solidità di una squadra e perseguire gli obiettivi stagionali. L’arrivo di un giocatore come Juan Miranda potrebbe offrire una maggiore profondità e competitività alla formazione rossonera. Inoltre, la presenza di un vice affidabile per Theo Hernandez consentirebbe al Milan di affrontare le competizioni multiple con maggiore tranquillità.

Il Milan è determinato a rafforzare il suo reparto difensivo durante il mercato di gennaio e mira a garantire l’arrivo di Juan Miranda come terzino sinistro. Nonostante la trattativa con il Real Betis stia procedendo a fuoco lento, i rossoneri sono determinati a raggiungere un accordo vantaggioso. L’obiettivo è fornire a Stefano Pioli una valida alternativa a Theo Hernandez e garantire una difesa solida per il resto della stagione. L’arrivo di Miranda potrebbe rappresentare un importante contributo per il Milan in ambito nazionale e internazionale.