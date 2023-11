Il Milan compie un grande gesto di solidarietà: il comunicato del club sui social

Il Milan, ancora una volta, è pronto ad aiutare chi ne ha più bisogno. Il gesto del club rossonero commuove tutti

Spesso, il Milan è stato protagonista di azioni di solidarietà verso i bisognosi. Anche questa volta, il club rossonero si è messo in prima linea per poter aiutare tutti i bambini che, lo scorso febbraio, hanno subito le conseguenze del forte terremoto ad Aleppo, una cittadina in Syria. La Fondazione Milan, infatti, ha annunciato una collaborazione, il quale scopo è proprio quello di offrire supporto a questi bambini.

La Fonzadione Milan aiuta i bambini terremotati, nuova collaborazione per sostenerli

La Fondazione Milan è pronta ad aiutare i bambini di Aleppo. In collaborazione con la fondazione AVSI inizieranno un progetto di ben 10 mesi in Syria dove, attraverso lo sport, riusciranno ad educare ed aiutare i bambini terremotati.

Il progetto durerà circa 10 mesi e vedrà involti ragazzi e ragazze dai 7 ai 17 anni che giocheranno a calcio ed altri sport. Lo scopo del progetto è proprio quello di tenere i ragazzi al sicuro ed insegnare loro diversi principi proprio attraverso lo sport. In aggiunta, sarà garantito anche un aiuto psicologico per tutti coloro che ne avranno bisogno.