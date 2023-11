Il Milan corre ai ripari: acquisto low cost

La sconfitta contro l’Udinese ha gettato il Milan nell’occhio del ciclone. Per far fronte alla situazione complicata la società si muove per intervenire sul mercato in vista di gennaio.

I mari in cui sta navigando il Milan cominciano a farsi tempestosi e la burrasca non sembra avere intenzione di passare. Dalla sconfitta con la Juventus il Diavolo ha perso la testa della classifica e anche l’entusiasmo acquisito prima dell’ultima sosta nazionali. Ma non solo: ora la capolista Inter dista sei lunghezze e la gara contro il Paris Saint Germain di martedì è già uno spartiacque della stagione. Un altro passo falso potrebbe significare l’esclusione dalla Champions League e getterebbe gli uomini di Stefano Pioli in una brutta crisi.

Anche la situazione infortunati non ha agevolato il tecnico in queste settimane. Alcuni pilastri della formazione milanista come Pulisic e Theo Hernandez sono mancati come l’acqua. Le uniche buone notizie del fine settimana rossonero sono proprio i rientri in gruppo dei due esterni, che potrebbero tornare nell’undici titolare per la super sfida di “San Siro”. Rimangono tuttavia i problemi nel reparto arretrato. Pioli ha i giocatori contati: oltre al quartetto titolare composto da Calabria, Thiaw, Tomori e il francese, l’allenatore milanista non ha riserve a disposizione: Pellegrino e Kalulu sono ancora out e la condizione fisica di Kjaer non convince.

Milan, mancano le alternative in difesa: a gennaio necessario un intervento sul mercato

Le scarse rotazioni in difesa impongono alla società rossonera un’intervento immediato sul mercato, come specificato anche da Pioli nella conferenza pre Milan-Udinese. La dirigenza sembra ben disposta verso le richieste esplicite del mister ex Fiorentina e sta già adocchiando alcuni profili interessanti per colmare le lacune presenti nel reparto difensivo. Ad interessare la proprietà di Via Aldo Rossi è un giovane talento proveniente dalla Francia, Maxime Esteve. Il classe 2002, attualmente al Montpellier, non sta trovando spazio oltremanica e il Milan potrebbe eseguire un’operazione low cost.

A confermare il corteggiamento è Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, che in un editoriale ha affermato quanto segue: “Maxime Estève, difensore classe 2002 del Montpellier, è già stato cercato in passato dai rossoneri. Per ora ha trovato poco spazio e quindi potrebbe muoversi con un esborso contenuto”, le parole dell’esperto di mercato. “La sua valutazione prima della chiusura del mercato estivo – dice ancora Ceccarini – era sui 6-7 milioni di euro, ora le pretese potrebbero essere più basse nonostante un contratto fino al 2025″.