Il Milan nelle mani di Ibra: porta lui il nuovo bomber

Zlatan Ibrahimovic è vicinissimo al ritorno al Milan e potrebbe portare con sé un nuovo attaccante da affiancare a Giroud.

La stagione del Milan sta assumendo una piega complicata. Infatti, dopo gli ultimi risultati deludenti, il gruppo squadra sembra essersi disunito. Proprio quel gruppo che era stata la voce fondamentale per la corsa Scudetto di due anni fa. Ovviamente le difficoltà del Milan di Pioli non risiedono in un unico ambito, ma hanno radici più profonde. Tuttavia non è sbagliato dire che al Milan manchi un certo tipo di peso offensivo, in particolare prendendo sotto esami le ultime uscite del Diavolo. A questo proposito potrebbe giungere in aiuto Zlatan Ibrahimovic, vicinissimo al ritorno nell”orbita rossonera.

Infatti, come ha annunciato il maniera “velata” sui proprio social, Ibrahimovic è vicinissimo a fare il suo ritorno in rossonero. Da qui potrebbe arrivare una svolta, soprattutto nel modo in cui la squadra approccia alle partite. Inutile sottolineare quanto Ibrahimovic abbia un peso enorme all’interno dello spogliatoio del Milan, in particolare in un momento complicato come questo. Inoltre il ritorno di Ibra in casa Milan potrebbe avere della sfaccettature importanti sul mercato. Infatti lo svedese potrebbe agire da attrattore di bomber di qualità, anche se lo stesso Ibrahimovic pare avere già un preferito come vice Giroud.

Ibrahimovic, idee di Milan

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Casa Milan sembra ormai un affare fatto, come dimostrato dai profili social dell’ex attaccante. Inoltre Ibrahimovic potrebbe subito prendere in mano alcune decisioni scottanti per i rossoneri, come quelle riguardanti il parco attaccanti. Infatti Jovic ha mostrato di non essere all’altezza ed il Diavolo va alla ricerca di un vice Giroud, possibilmente già per gennaio. Come riportato da Sky Sport, il Milan ha fatto un passo avanti per Guirassy, bomber dello Stoccarda. In particolare lo Stoccarda ha inserito una clausola da 20 milioni di euro per gennaio, anche se l’attaccante non sembra intenzionato a muoversi nella finestra invernale. Di conseguenza c’è un’altra via percorribile dal Diavolo, una via caldamente spalleggiata dallo stesso Ibrahimovic. Infatti lo svedese sarebbe intenzionato a convincere la dirigenza rossonera a richiamare Lorenzo Colombo a San Siro.

L’attaccante classe 2002 in prestito al Monza sta dimostrando tantissime qualità positive in Serie A con la maglia dei brianzoli. Così facendo il Milan ritroverebbe uno dei suoi talenti più pregiati, con già un anno e più di Serie A sulle spalle. Infatti Colombo era già stato in prestito a Lecce, poi riscattato dai salentini ed infine contro riscattato dal Milan. Chissà che non possa essere proprio il giovane cresciuto in rossoneri une delle soluzioni ai problemi del Diavolo.