Il Milan passa agli ottavi se? Tutte le combinazioni

Si complica la qualificazione per il Milan: le possibili combinazioni per il passaggio del turno in Champions League.

Dopo la deludente sconfitta dei rossoneri contro il Borussia Dortmund le ambizioni europee rossonere sono sempre di più appese ad un filo. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a ripetersi: la prestazione offerta, sempre a San Siro, contro il Paris Saint-Germain è parsa assai lontana, complice anche l’assenza per infortunio di Rafael Leao.

Nonostante il rientro di Olivier Giroud, nulla da fare per il Milan che ha visto il numero 9 sbagliare un calcio di rigore. Una stagione difficile che ora come non mai condanna Stefano Pioli ad essere sempre più lontano da Milanello proprio nel momento in cui Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha lasciato intendere che c’è posto in società per una figura come Zlatan Ibrahimovic.

Il risultato ottenuto contro il Borussia Dortmund è disastroso ma non definitivo, sullo sfondo c’è una possibilità che vede il Diavolo agli ottavi di finale di Champions League.

Disastro Milan ma c’è ancora una speranza

Sembra essere passata una vita da quando solamente pochi mesi fa veniva ammirato il Milan di Stefano Pioli in Europa: la squadra, infatti, è stata capace di condurre un percorso esemplare. Ben 10 i punti nel girone con Chelsea, Dinamo Zagabria e Salisburgo e un cammino importante fino alla semifinale di Champions League persa contro l’Inter.

Eppure tutto si è ribaltato in quest’annata in cui neanche in campionato si riesce a trovare una giusta quadra. In 5 partite di Champions, 5 punti e soltanto 4 gol fatti, timbrati sul cartellino nelle ultime due partite casalinghe. Troppo poco per il Milan, troppo poco per i tifosi, in tanti oggi a sostenere la causa.

A Parigi, nel frattempo, si stava per consumare un’altra tragedia calcistica: la squadra di Luis Enrique è riuscita a pareggiare al 90+8′ minuto grazie ad un rigore trasformato da Mbappè contro l’arrembante Newcastle, autore di un’impresa impronosticabile sia per i valori assoluti di entrambe le squadre sia per la sfilza di indisponibili della squadra inglese. Esemplare la dichiarazione del tecnico dei Magpies che ha voluto definire i suoi convocati, tra cui 4 portieri e molti calciatori della primavera, molto forti.

A questo punto la possibile combinazione per vedere il Milan agli ottavi di finale si consuma negli ultimi 90 minuti di gioco del girone ed è la seguente: il Milan deve vincere in casa del Newcastle ed il Psg non deve vincere a Dortmund.