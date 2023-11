Il Milan pianifica il futuro, osservatori rossoneri a Bologna

La notizia dell’ultim’ora riguarda la presenza di delegati rossoneri al Dall’Ara, c’è un osservato speciale

L’inizio di stagione del Milan non si è rivelato estremamente positivo, a causa dei numerosi passi falsi rimediati in campionato. Discorso differente in Champions League, in cui il Diavolo si è reso protagonista di buone partite – nonostante non siano mancate le delusioni – ed ha tutte le carte in regola per strappare un pass che consenta di accedere agli ottavi della competizione.

Uno degli uomini più discussi dell’ultimo mese è Stefano Pioli, allenatore rossonero spesso accusato di scelte di formazione sbagliate, così come le sostituzioni in corso d’opera. Nelle ultime settimane si è parlato addirittura di esonero, ma le voci non hanno trovato alcuna corrispondenza con la realtà dei fatti; sicuramente, però, la posizione del tecnico emiliano sulla panchina meneghina non è sempre stata salda.

Milan, a Bologna presenti osservatori per visionare la squadra di Thiago Motta

Uno degli scenari più probabili in vista della prossima stagione è l’addio di Stefano Pioli. Il feeling con l’allenatore parmigiano sembra essersi decisamente affievolito, dunque lo sguardo della società è già puntato al suo successore.

Per questo motivo, come riferito dalla redazione di Sportitalia, nella gara tra Bologna e Torino sono stati avvistati alcuni scout rossoneri, impegnati ad osservare la squadra di Thiago Motta. Proprio l’allenatore italo brasiliano è uno dei nomi attenzionati dal club milanese, nonostante la forte concorrenza che si scatenerà per strapparlo al Bologna. I tifosi sperano nell’arrivo dell’ex Inter, uno dei migliori prospetti in circolazione.