Il Milan pianifica il futuro, scelto l’attaccante: gioca in Ligue 1

Il Milan guarda già al mercato. I rossoneri hanno messo nel mirino il bomber della Ligue 1 per la prossima stagione.

Il Milan non riesce a scrollarsi di dosso un momento decisamente complicato. Non è bastata la vittoria contro il PSG a fare cambiare passo ai rossoneri anche in campionato. Ora la distanza dalla vetta inizia ad essere importante e la dirigenza del Diavolo potrebbe già guardare oltre verso la prossima stagione.

Milan, occhi sul bomber

Ovviamente è prematuro dare il Milan fuori dalla lotta Scudetto, considerando che siamo solamente a novembre. Tuttavia è chiaro che ai rossoneri manchi un’alternativa offensiva importante ad Olivier Giroud. Per questo motivo la squadra mercato del Diavolo sta guardando alla finestra estiva per un super colpo.

Infatti, secondo quanto riportato da TMW, il Milan avrebbe deciso di andare all in su Jonathan David. Ad aiutare l’operazione c’è sicuramente il buon rapporto con la dirigenza del Lille. Tuttavia la valutazione del bomber è alta e l’investimento deve essere importante.

Nonostante il contratto di David sia in scadenza nel 2025, il Lille chiede comunque circa 40 milioni di euro per il bomber. Il colpo servirebbe a completare il parco attaccante dei rossoneri insieme a Giroud e Colombo. Un netto passo in avanti rispetto a questa stagione.