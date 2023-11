Il Milan ritrova Loftus-Cheek: Pioli ha un piano

Loftus-Cheek è pronto a tornare in campo. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha un piano ben preciso per il centrocampista inglese.

Il Milan si prepara a riabbracciare Ruben Loftus-Cheek, la cui assenza ha influito notevolmente sulle recenti performance rossonere. Senza l’apporto dell’inglese, il Milan ha registrato solo una vittoria su cinque partite, evidenziando la sua importanza nel centrocampo della squadra di Stefano Pioli.

Il piano di Pioli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Loftus-Cheek farà parte della lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese, sebbene il suo impiego dall’inizio sia considerato improbabile. Il piano di Pioli prevede un inserimento graduale: uno spezzone di gioco nella partita contro l’Udinese per acquisire minuti e ritmo, seguito dalla probabile titolarità nella partita di Champions League contro il PSG la prossima settimana.

Pioli si trova di fronte a decisioni cruciali per la formazione di domani contro l’Udinese. Il ballottaggio si concentra sul centrocampo, con Yacine Adli e Rade Krunic in lizza per il ruolo davanti alla difesa, mentre Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega si contendono la posizione sull’out di sinistra. Tuttavia, la certezza rimane la presenza di Yunus Musah come mezzala destra.

La grande voglia di giocare di Loftus-Cheek potrebbe spingere Pioli a inserirlo tra i titolari in Champions League, lasciando presumibilmente spazio per il suo ritorno nell’undici base in sostituzione di Musah.

Il ritorno di Loftus-Cheek si prospetta come un’importante aggiunta al Milan, con la speranza che la sua presenza possa contribuire al successo sia in campionato che in ambito europeo, rappresentando una carta preziosa per il cammino del Diavolo nella Champions League.