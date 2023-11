Il ‘piccolo Messi’ è il desiderio del Milan: con la clausola

La situazione relativa al futuro del Milan è molto delicata e presto potrebbero esserci aggiornamenti importanti: c’è un nome nuovo nel mirino.

I rossoneri non hanno iniziato benissimo questa stagione ma hanno già iniziato a pianificare il futuro. La squadra ha bisogno di continui miglioramenti e già a gennaio potrebbero esserci delle novità in entrata e in uscita. Ma la rivoluzione maggiore avverrà in estate, quando ci saranno fondi più corposi da poter spendere per cambiare radicalmente la rosa a disposizione di Pioli.

Ci sono situazioni molto importanti che si possono sviluppare nelle prossime settimane e che possono essere d’aiuto per il futuro, per non incappare in aste pericolosissime dal punto di vista economico.

Calciomercato Milan, c’è il ‘piccolo Messi’ nel mirino

Lo scouting del Milan sta già studiando alcuni colpi che possono essere utili per costruire un futuro sempre più importante. La squadra ha bisogno di rinforzi in ogni zona del campo e Moncada si è messo già alla ricerca dei migliori talenti da poter portare in rossonero. Il futuro è già imminente e ci sono molti calciatori che stanno iniziando a fare la differenza e che stanno iniziando a rubare l’occhio alle dirigenze dei top club.

Il Milan è sempre molto attento allo sviluppo dei giovani ma con la nuova dirigenza questo è diventato un diktat per sviluppare una società sempre più sostenibile economicamente e capace di poter affrontare il futuro con maggior serenità.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta studiando da molto vicino il talento di Claudio Jeremías Echeverri, classe 2006 del River Plate che sta facendo faville in Argentina. La sua carriera è appena iniziata ma già si parla di lui come uno dei predestinati per il presente e per il futuro.

Il suo nome ha iniziato a fare il giro del mondo e ora anche i rossoneri stanno valutando il suo innesto. Con le giovanili dell’Argentina ha deciso la partita contro il Brasile, ha messo in scena una partita di grandissimo livello con la maglia numero 10 sulle spalle e per questo in patria è stato soprannominato “il piccolo Messi”.

Il Milan farà un tentativo, secondo Tyc Sports, ma non sarà per niente facile, visto che ora ci sono anche Real Madrid e Barcellona pronte all’assalto. Attualmente Echeverri ha un contratto con il River fino al 2024, con una clausola rescissoria iniziale da 25 milioni di euro, che sale a 30 milioni negli ultimi giorni di ogni mercato.