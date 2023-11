Infortunio Leao, il Milan ha una speranza: gli ultimi aggiornamenti

Arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’infortunio di Rafael Leao, il Milan ha una speranza per il portoghese.

Per il rientro dopo la pausa nazionali il Milan punta a riavere alcuni dei suoi gioielli per arrivare alla sfida contro la Fiorentina con più opzioni possibili e ritrovare un risultato positivo che manda da più di un mese ormai.

La speranza del Milan sull’infortunio di Leao

Secondo le ultime di La Gazzetta dello Sport Rafael Leao sta lavorando per cercare di recuperare dal proprio infortunio in vista del rientro in campionato. Il portoghese ha accusato un fastidio al bicipite femorale durante l’ultima partita contro il Lecce, uscendo appena dopo 10 minuti dal fischio d’inizio.

Una tegola che il Milan non si aspettata, visti i tanti infortuni che stanno piegando la rosa rossonera. Il suo rientro, però, è previsto intorno al 28 novembre poco dopo il match in calendario contro la Fiorentina. L’attaccante sta approfittando della sosta per riposare e ritrovare la condizione adeguata.

Le possibilità che riesca a recuperare in tempo contro i viola sono decisamente scarse, ma l‘obiettivo principale è che torni per la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund proprio prevista tra una decina di giorni a San Siro.