Inizia la carriera da allenatore per l’ex Milan: ha firmato con il suo primo club

L’ex Milan inizia la sua nuova vita nel mondo del calcio: sarà l’allenatore della prima squadra, ieri la firma sul contratto.

Lasciare il mondo del calcio non è mai facile. Sono rarissimi i casi di calciatori che, una volta finita la loro carriera, abbandonano definitivamente questo mondo per dedicarsi a tutt’altro. Chi prova la carriera da allenatore, chi da dirigente sportivo, chi si cimenta nel ruolo di procuratore, chi semplicemente parla di calcio come opinionista televisivo: quasi la totalità di calciatori continuano su questa strada una volta appese le scarpette al chiodo.

L’ultimo caso più emblematico vicino al mondo Milan è quello di Zlatan Ibrahimovic. La leggenda svedese si è ritirata al termine della scorsa stagione, ma ora è pronta a rimettersi subito in gioco, tornando in un ruolo inedito all’interno della società rossonera. Per lui è veramente difficile stare lontano dai campi. C’è un altro ex Milan, particolarmente amato dai tifosi, che sta iniziando la sua carriera da allenatore: stiamo parlando di Antonio Nocerino.

Nocerino inizia la carriera da allenatore negli Stati Uniti

Antonio Nocerino ha lasciato dei ricordi bellissimi nel cuore dei tifosi del Milan. Arrivato in rossonero nell’estate del 2011, la sua prima stagione fu storica: anche grazie agli assist proprio di Zlatan Ibrahimovic, con cui nacque un’intesa incredibile, il centrocampista della Nazionale mise a segno ben 11 gol tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

La sua carriera da giocatore si è conclusa ufficialmente nel gennaio del 2020, dopo esser rimasto svincolato per più di un anno a seguito della rescissione con il Benevento, suo ultimo club, arrivata nel dicembre del 2018. Tornato a vivere negli USA, dove aveva nella stagione 2016/2017 con la maglia dell’Orlando City, Nocerino iniziò ad allenare le giovanili del club americano. Nella scorsa stagione, invece, è tornato in Italia per allenare la formazione Primavera del Potenza. Ma ora arriva l’occasione più importante: Nocerino allenerà finalmente una prima squadra.

Il suo primo club da allenatore sarà il Miami FC, squadra che milita nella USL Championship, ovvero la Serie B americana. Nocerino ritroverà una leggenda del Milan: uno dei proprietari del Miami FC, insieme a Riccardo Silva, è Paolo Maldini. Il nuovo allenatore crede molto in questo progetto e ha così parlato al suo arrivo: “Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di scrivere un nuovo capitolo come allenatore del Miami FC. Credo molto nei progetti del club sia a breve che a lungo termine e questo rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida”.