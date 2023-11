Inter battuta e colpo Milan: c’è già la data del sì

Ancora derby sul mercato tra Inter e Milan, questa volta sono i rossoneri ad avere la meglio. Tutti i dettagli

Tra Inter e Milan, si sa, c’è sempre quel briciolo di competizione, nonostante le due squadre non si affrontino direttamente: in ottica calciomercato, così come in campo, nerazzurri e rossoneri sono sempre in competizione, pronte a sfidarsi e scipparsi a vicenda i calciatori.

Se si guarda alle sfide in campo degli ultimi anni, è l’Inter di Simone Inzaghi ad avere la meglio sul Milan di Stefano Pioli: soprattutto in questo 2023, i nerazzurri si sono imposti vincendo 5 match su 5, non lasciando scampo al Milan. In questa stagione, inoltre, i rossoneri hanno subito una brutta sconfitta davanti ai propri tifosi.

Entrambe le formazioni sono in corsa per la conquista del ventesimo Scudetto della storia, che varrebbe la seconda stella: al momento, l’Inter è la favorita di questo Campionato, con la squadra rossonera che sta vivendo un periodo di alti e bassi, dopo un avvio di campionato brillante. Ma occhio alla rivale di sempre delle due milanesi, la Juventus, che senza impegni europei può trarre un grande vantaggio sul piano della condizione fisica e mentale.

Inter-Milan, è derby sul mercato

In vista del prossimo incontro sul campo, tra Inter e Milan è già tempo di derby in chiave calciomercato: la passata stagione, le due milanesi si sono scontrate per portare su una sponda del naviglio Marcus Thuram. Ad avere la meglio è stata l’Inter, che ha di fatto battuto l’interesse anche dalla società rossonera, grazie anche alla volontà del calciatore.

La società di Via Aldo Rossi e la società di Viale della Liberazione, però, stanno già programmando un altro derby di mercato: entrambe hanno messo nel mirino Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04.

Come riportato da Tuttosport, il centrocampista tedesco interessa a molti club europei, tra cui Inter, Milan, Juventus, Bayern Monaco e Lipsia. La società rossonera, però, sembrerebbe essere quella più avanti nelle operazioni, grazie all’interesse manifestato già da tempo da parte di Moncada e Furlani.

Attualmente, il centrocampista dello Schalke 04 vale intorno ai 20 milioni, ma c’è una clausola interessante che può far abbassare il prezzo del cartellino: il prossimo 9 maggio, infatti, Ouédraogo compirà 18 anni e si attiverebbe la clausola del suo valore, fissato a 12 milioni. A questo punto, il Milan tenterebbe il tutto per tutto per portare il centrocampista sulla sponda rossonera del Naviglio, beffando di fatto la concorrenza degli altri club.