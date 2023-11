Inter-Milan, ci risiamo: rossoneri ancora battuti

Milan e Inter si contendono non solo i primi posti in classifica, ma anche i nuovi talenti da accogliere in rosa. E i Nerazzurri, ancora una volta, escono sconfitti da un duello di mercato.

Milan e Inter non smettono di sferrare colpi a vicenda sul campo, e non solo. Come ogni sessione di mercato che si rispetti, le cugine milanesi sono pronte a contendersi qualche giocatore per rafforzare le squadre a disposizione degli allenatori. E se quest’estate, in diversi casi, i Nerazzurri sono riusciti a battere la concorrenza rossonera, pare che anche in Gennaio accadrà lo stesso.

Nonostante lo spietato mercato affrontato nei mesi più caldi dell’anno, la dirigenza rossonera non sembra ancora del tutto soddisfatta della propria rosa. Complici, sicuramente, gli infortuni non sporadici, ma ci hanno ben pensato anche le prestazioni e gli inserimenti poco convincenti da parte di alcune new entries – e non solo.

Al contrario, invece, l’Inter. Innegabile l’operazione di rinforzo messa in atto a seguito della disfatta di Istanbul dello scorso 10 Giugno. Poche pedine ingaggiate, ma dal valore ed impatto in campo sino ad ora innegabile e senza il quale i Nerazzurri, indubbiamente, non sarebbero al primo posto.

Eppure, a nessuna delle due società di Milano sembrano bastare i nuovi arrivi in casa. Ed è pronta, e più spietata che mai, una lotta ad una giovanissima stella del calcio europeo per cui l’Inter sembra essere ora in pole position.

Inter-Milan: è tutto per tutto su Ouedraogo

Direttamente dallo Schalke 04, dove milita dal 2014, arriva il giovanissimo talento che ha stregato i dirigenti di Milan e Inter. Il suo nome è Assan Ouedraogo, centrocampista tedesco classe 2006 che sino ad ora ha collezionato ben 11 presenze, un goal e un assist nella seconda divisione del campionato di Germania.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari in un editoriale per Sportitalia, non è di certo un mistero che il Milan tenga gi occhi puntati sul giovanissimo numero 43 del club tedesco. I Rossoneri sono ben posizionati e pare possano avere una grande chance nel portare Ouedraogo alla propria sponda milanese, ma non manca di certo la concorrenza. Dall’estero, infatti, spuntano Lipsia, Arsenal, Barcellona e Real Madrid.

Ma a bussare alla porta del diciassettenne ci ha pensato anche l’Inter, la squadra che più di tutte ha mostrato un grande apprezzamento nei confronti del classe 2006, secondo il giornalista.

È tuttavia ancora presto per stabilire se la trattativa si articolerà a suon di derby di mercato, ma i presupposti affinché questo scenario si verifichi ci sono eccome. D’altronde entrambe le squadre stanno mostrando sempre più l’interesse verso giovani talenti da scoprire e accogliere in prima squadra al più presto.