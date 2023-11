Leao salta Milan-Borussia Dortmund? Terzic non ci crede e sorprende tutti in conferenza

Le dichiarazioni del tecnico del Borussia Dortmund fanno discutere, c’entra un campione rossonero.

Vigilia di Champions League per il Milan che, dopo aver ritrovato i tre punti in campionato contro la Fiorentina, torna a sorridere. Il lungo periodo di blackout, in cui sono arrivate solo sconfitte e pareggi, è durato per più di un mese – dal 7 ottobre – e ora c’è bisogno di dare continuità al successo. La prima tappa è fissata domani alle 21, momento in cui i meneghini daranno il via al match europeo con il Borussia Dortmund: lo scacchiere di Pioli dovrà registrare una vittoria, nel tentativo di assicurarsi un posto alle fasi finali del torneo. Le condizioni di classifica non consentono alcun passo falso ai rossoneri poiché in caso di sconfitta e di vittoria del Paris Saint Germain, il Diavolo non potrebbe accedere matematicamente agli ottavi.

Del resto, la squadra del tecnico emiliano conterà sull’apporto del caloroso pubblico di fede milanista che cercherà di tramutarsi nel dodicesimo uomo in campo, così come accaduto nella rimonta ai danni dei parigini. Nella Milano rossonera si respira aria di grande entusiasmo, il Milan è pronto a fare la voce grossa anche contro i tedeschi.

Terzic in conferenza: “Non vi dico chi toglierei al Milan”

Il gruppo F è uno dei più combattuti dell’intera competizione: le quattro formazioni sono distanziate da appena tre punti, con i lombardi al terzo posto. Il Borussia Dortmund guida il girone a quota sette punti, con tre reti messe a segno e appena due incassate; gran parte del merito va attribuita al tecnico Edin Terzic che, nonostante la giovane età, sta dimostrando ottime doti. Proprio l’allenatore dei gialloneri è intervenuto quest’oggi, nella conferenza stampa di rito, rendendosi protagonista di dichiarazioni sorprendenti su Rafael Leao.

Di seguito quanto espresso:

“Se è un vantaggio l’assenza di Leao? Non sono certissimo che Leao non ci sarà domani, aspetto la formazione ufficiale per saperlo. Se vi dicessi che giocatore toglierei al Milan fareste solo i titoloni”.

L’annuncio di Terzic ha scaturito grande stupore, è sotto gli occhi di tutti che il fuoriclasse lusitano sia ancora alle prese con l’infortunio muscolare – rimediato nella trasferta di Lecce – e salvo clamorosi colpi di scena non prenderà parte alla partita di domani. Probabilmente il classe ’82 vuole tenere alta l’attenzione dei suoi giocatori in vista dell’impegno, contro il Milan non sono concesse distrazioni.