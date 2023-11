Leao: “Stasera abbiamo dimostrato cosa è il Milan”, poi la frase sulle critiche

Vince il Milan, una vittoria importantissima per i rossoneri che sono riusciti a portare a casa i primi tre punti europei.

Se a Parigi il Milan n’è uscito sconfitto, a San Siro la storia cambia e sono i rossoneri a portare a casa la vittoria, la prima in Champions League. Ancora una volta a regalare la vittoria al Milan sono due dei suoi pilastri: prima Leao e poi Giroud, che hanno chiuso il risultato su 2-1. Una vittoria che serviva per riportare un pò di equilibrio e serenità all’interno del gruppo, che veniva da un mese di risultati non proprio positivi.

Le parole di Leo dopo la vittoria contro il PSG

Al termine della gara, ha commentato la vittoria ai microfoni di Champions Leage Live su Canala 5, Rafa Leao:

“Secondo me oggi il premio è di tutta la squadra abbiamo fatto vedere com’è il Milan in casa, sono orgoglioso della mia squadra”.

“Sapevamo che questa partita poteva cambiare il nostro turno e vincere era importante. Questa vittoria ci ha dato fiducia”.

“Le critiche mi spingono, continuate a parlare io parlo in campo. Oggi abbiamo fatto vedere che cosa sappiamo fare, noi ci crediamo nella qualificazione”.

“Mbappè è Mbappè mi piace tanto, io cerco di essere Rafa e portare avanti la mia squadra”.