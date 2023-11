Leao via a giugno, annuncio dalla Spagna: “Offerta shock”

Rafael Leao è il calciatore più chiacchierato di tutti nella rosa del Milan: ora si è tornato a parlare del suo futuro in chiave calciomercato.

Il campione portoghese è l’uomo su cui si poggiano tutte le speranze del club rossonero in vista del futuro. Ci sono obiettivi importanti da raggiungere e Stefano Pioli spera sempre di averlo a disposizione per riuscire a gestire al meglio la stagione. Anche per Leao ci sono delle difficoltà importanti da gestire, perché è giovanissimo e deve anche crescere mentalmente per riuscire a fare lo step decisivo per diventare un top player.

Il futuro di Leao è un argomento caldissimo in casa Milan perché tutti i top club sono sulle sue tracce da tempo e anche per le prossime sessioni di calciomercato il suo nome sarà super chiacchierato.

Calciomercato Milan, cessione Leao possibile: c’è l’offerta

Rafael Leao è uno dei nuovi campioni del calcio moderno. Le sue giocate sono spesso sensazionali, fanno la differenza e permettono ai rossoneri di poter puntare a obiettivi estremamente importanti. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e il Milan ha voluto blindarlo all’inizio di questa stagione per evitare di perderlo.

Ma anche per Leao ci sono continue voci di addio, con i top club che sembrano fortemente interessati al suo acquisto già a partire dalla prossima estate.

Rafael Leao è il calciatore del Milan più richiesto sul mercato. Dalla Spagna sono sicuri che il suo futuro potrà cambiare al termine della stagione. Piace a tutti i top club e non sono da escludere offerte folli. Anzi, secondo quanto riferisce fichajes.net, il Manchester City vuole Leao per il mercato estivo.

La squadra di Pep Guardiola vuole migliorare ancora di più il proprio attacco e sta pensando all’innesto del campione portoghese per incrementare ancora di più il valore della rosa. Il tecnico catalano è un suo grande estimatore e pensa che con i suoi insegnamenti possa eliminare anche i piccoli difetti che ancora caratterizzano le sue qualità.

Per convincere il Milan a cedere Leao, il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 150 milioni di euro. Cifre che farebbero sobbalzare tutti i club del mondo, Milan compreso che a queste cifre potrebbe certamente dire di sì. Per il calciatore, ovviamente, è pronto un contratto estremamente importante che lo farebbe vacillare. Il PSG resta alla finestra, perché in caso di cessione di Mbappé si potrebbe puntare fortemente sul campione portoghese.