Leao vs Kvara: un dato svela il migliore, i numeri fanno discutere

Chi è più forte tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia? Due degli attaccanti più incisivi del campionato di Serie A sono spesso messi a confronto tra di loro: adesso, spunta il dato che fa discutere i tifosi rossoneri e non solo.

Il confronto tra due campioni come Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia diviene quasi naturale. Certo, si tratta – almeno sulla carta – di due calciatori simili nella struttura e nelle proprie peculiarità, ma il fatto che giocano entrambi nello stesso ruolo e che entrambi riescono a illuminare con lampi di classe gli stadi del nostro campionato, non fa altro che accendere un confronto a distanza che fa discutere e non poco i tifosi. I supporters rossoneri, ovviamente, prediligono il talento portoghese, ma non mancano i sostenitori della tesi secondo cui il georgiano di proprietà del Napoli abbia qualcosa in più in termini di talento puro.

Ma chi è realmente il più forte tra i due? Dare una risposta assoluta non è sicuramente possibile, ma a tal riguardo possono venire in soccorso le statistiche, che possono aiutare a dare visioni differenti per quanto concerne questo confronto più che acceso. Il dato in questione, in particolare, fa riferimento al numero dei dribbling fatti in questa prima parte di campionato (strettamente riferita alla Serie A, ndr). Scopriamo insieme a che punto sono i due in questa speciale classifica.

Dribbling Serie A: Kvara batte Leao, il portoghese solo quarto

In occasione dell’ultimo scontro diretto tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia, nessuno dei due è riuscito a spuntarla, considerando il 2-2 in casa tra Napoli e Milan in occasione dell’ultimo turno del campionato di Serie A.

A entrare nello specifico del confronto è stato WyScout, che ha raccolto il numero dei dribbling in questa prima parte di stagione (solo Serie A, ndr). Almeno in questo dato parziale, Kvaratskhelia stacca tutti: sono ben 87 i dribbling effettuati dal numero 77 del Napoli in queste prime giornate. Lontanissimi gli altri calciatori presenti sul podio. Al secondo posto spunta il giocatore del Frosinone (di proprietà della Juventus, ndr) Matias Soulé con 73 dribbling all’attivo, mentre al terzo posto c’è Zito Luvumbo del Cagliari a quota 72. ndr). Solo quarto, e quindi fuori dal podio, Rafael Leao, con 69 effettuati.

Un dato che, sicuramente, non svelerà chi è il vincitore assoluto dell’eterno confronto, ma che indica come il portoghese debba fare sicuramente meglio per mettersi in parità con Kvara. Almeno per quanto concerne questa statistica, s’intende.