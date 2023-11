Lecce-Milan, cambia il prezzo per il settore ospiti: il comunicato

Pochi istanti fa è stato diramato un comunicato ufficiale dalla società rossonera, in cui è stata annunciata una variazione dei prezzi per la sfida contro il Lecce.

Il Milan deve trovare il riscatto immediato dopo le ultime tre uscite ufficiali in cui non è mai riuscita ad ottenere una vittoria. Prima la sconfitta contro la Juve, poi quella contro il Psg in Champions, infine, il pareggio subito dal Napoli con un vantaggio di due reti neanche una settimana fa nel big match del Maradona.

Lecce, rettifica dei prezzi per il settore ospiti in occasione della sfida contro il Milan

Nel frattempo, è arrivata una comunicazione in merito a quella che sarà la sfida della dodicesima giornata di campionato, con i rossoneri che andranno a fare visita al Lecce. Attraverso una nota ufficiale, il club pugliese ha annunciato una variazione dei prezzi per il settore ospiti.

‘L’U.S. Lecce, a parziale rettifica di quanto comunicato nella mattinata odierna, precisa che, in occasione della gara Lecce – Milan, il prezzo dei biglietti dei settori Curva/Distinti/Ospiti è di Euro 35.

Per mero errore tecnico, questa mattina è stato pubblicato un comunicato emesso dalla biglietteria con la tabella prezzi non corretta.

In tal senso la Società ha ritenuto quindi, come già avvenuto in occasione della partita casalinga con il Napoli, di agevolare la tifoseria locale e quella ospite nell’acquisto dei biglietti delle Curve, Distinti e del Settore Ospiti’.