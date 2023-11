Lecce-Milan, D’Aversa preoccupato: elogio al tifo rossonero

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Milan.

Allo Stadio Via del Mare di Lecce, nella giornata di domani, alle ore 15, andrà in scena, la gara dei salentini contro il Milan. Per questa ragione l’allenatore dei giallorossi, Roberto D’Aversa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match. L’ex mister del Parma ha voluto sottolineare quanto i rossoneri abbiano voglia di rivalsa dopo la deludente sconfitta casalinga contro l’Udinese e quanto siano carichi dopo i 3 punti a San Siro, in Champions League, contro il Paris Saint-Germain che hanno infiammato l’ambiente e caricato psicologicamente i calciatori di Stefano Pioli.

A questo proposito ha voluto, però, evidenziare quanta rabbia è rimasta, ancora, nello spogliatoio del Lecce dopo la clamorosa sconfitta negli ultimi minuti contro la Roma: “A fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Domani non ci possiamo permettere di concedere qualcosa nei primi o ultimi due minuti”.

Il Milan formato Champions, il tifo e la profondità della rosa

D’Aversa ha voluto prendere in considerazione, oggettivamente, la vera forza della squadra ospite sottolineando che le fatiche della Champions non influenzeranno l’andamento del match poichè la rosa rossonera è attrezzata per vincere queste tipologie di partite anche con le seconde linee.

Sicuro di vedere il Milan formato Champions, ha anche affermato quanto il fattore ambientale possa giocare un ruolo fondamentale sul piano psico-fisico dei calciatori milanisti e giallorossi: “Il fattore ambientale conta molto, l’ambiente nella settimana ha spinto tanto il Milan portandolo a fare una prestazione ottima. Contro l’Udinese si respirava un clima diverso. Noi avremo lo stadio sold-out e troveranno un ambiente che spingerà a nostro favore”.