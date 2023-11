L’erede di Theo Hernandez a 9 milioni: Milan invidiato da mezza Europa

Il Milan sta iniziando a studiare per il futuro per avere la possibilità di programmare le prossime stagioni già da ora: ecco l’erede di Theo.

I rossoneri hanno una rosa già molto forte per il livello del campionato italiano ma stanno palesando molte difficoltà in Europa. Stefano Pioli spesso deve sopperire alle assenze dei migliori calciatori adattandone altri in ruoli non propriamente nelle corde e quindi con qualche problema. La società, però, con il nuovo progetto avviato nella scorsa estate, ha intenzione di andare a rinforzare anche i reparti dove ci sono delle defezioni e per farlo si stanno studiando i migliori talenti in giro per l’Europa.

Il ruolo scoperto più di tutti gli altri è il terzino sinistro. C’è solo Theo Hernandez, affiancato dal giovane Bartesaghi che, però, non pare aver convinto del tutto Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, l’erede di Theo Hernandez a 9 milioni

Il Milan sta studiando le alternative corrette per riuscire a trovare i calciatori migliori in giro per l’Europa e rendere la rosa sempre più competitiva. Ci sono ruoli scoperti come il terzino sinistro in cui il solo Theo Hernandez non può fare la differenza per 50 partite stagionali e va trovato un sostituto all’altezza.

Le sensazioni sono positive già per il calciomercato di gennaio e per le possibilità che ci sono di riuscire a pescare qualche talento nascosto che le altre big ancora non hanno individuato.

Il Milan è sulle tracce di Juan Miranda, esterno mancino del Real Betis che potrebbe diventare il nuovo terzino sinistro di riserva dei rossoneri e magari, in futuro, anche l’erede di Theo Hernandez.

Secondo quanto riferisce Marca, il Real Betis e l’entourage di Juan Miranda non hanno trovato ancora l’accordo per il rinnovo del contratto per il futuro e la scadenza nel giugno del 2024 favorisce l’inserimento sempre più prepotente dei rossoneri.

Il classe 2000 è considerato uno dei terzini sinistri più in gamba per il futuro e il Milan vuole tesserarlo già a gennaio per accaparrarselo per gli anni a venire. A gennaio il Betis Siviglia è pronto a cederlo e secondo quanto arriva dalla Spagna può arrivare in Serie A per soli 9 milioni di euro. C’è anche l’interesse di altre big ma il Milan si è mosso con largo anticipo e la dirigenza è già pronta a chiudere.

Con il suo innesto la coppia di terzini sinistri diventerebbe una delle più forti d’Europa e farebbe invidia a molti top club che, invece, non sono riusciti ad accaparrarsi un talento di grande spessore.