L’ex Milan lancia l’allarme: “Scudetto? Per competere con Inter e Juve, quel problema va risolto”

L’ex giocatore del Milan commenta il percorso dei rossoneri in campionato e poi fa il paragone con Inter e Juventus.

Il Milan dopo la straordinaria vittoria in Champions League contro il PSG puntava a ritornare a vincere anche in campionato e contro l’Udinese ci era andato anche vicino. Lo 0-2 ottenuto grazie alle reti di Giroud e di Reijnders non è bastato perchè l’Udinese nel secondo tempo è riuscito a rimontare i rossoneri e aveva segnato anche il gol del 3-2, annullato a seguito di un fallo su Thiaw. Insomma un Milan che in Serie A non riesce a portare a casa i tre punti e ad accorciare le distanze con Juve ed Inter.

Nesta dice la sua su questo Milan: le parole

Anche l’ex giocatore rossonero e attuale tecnico della Reggiana: Alessandro Nesta ha voluto dire la sua in merito a questo Milan non eccezionale in campionato e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole:

Sul Milan:

“Lo vedo un pochino in difficoltà, la rosa è stata corta per via degli infortuni. Inoltre non è mai facile ricaricare le pile dopo una notte come quella contro il PSG, accadeva pure ai miei tempi di lasciare punti in campionato dopo certe serate di Champions”.

Sulle avversarie Inter e Juve: