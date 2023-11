  L’ex Milan lo dice chiaramente: Pioli ora deve preoccuparsi

L’ex dirigente del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto preoccupanti nei confronti di Stefano Pioli

Le due settimane di sosta per le nazionali sono giunte al termine, con l’Italia che può tornare a sorridere grazie alla qualificazione ottenuta per i prossimi Europei, con gli Azzurri pronti a difendere il titolo da campioni in carica. Ma è tempo di cominciare a pensare anche al campionato, dato che tra meno di 24 ore si riapriranno i battenti e domenica sera ci sarà in programma una delle sfide più attese dell’anno. Il riferimento va al big match tra Juve e Inter, con le due squadre che si affronteranno per quella che sarà la testa della classifica, con i bianconeri che avranno la possibilità di passare al comando e con i nerazzurri, che dal canto loro vogliono incrementare il distacco dalla squadra di Allegri.

Quella dell’Allianz Sarà una sfida che verrà vista con attenzione anche dal popolo milanista, che spera ancora di poter duellare per il titolo e tentare di recuperare qualche punto sia dalla squadra di Simone Inzaghi che da quella di Max Allegri. Servirà però una svolta immediata, dato che nell’ultimo mese il Milan non è mai riuscito a vincere, eccezion fatta per la gara di ritorno contro il Psg in Champions, che ha riacceso un lumicino di speranze per la qualificazione agli ottavi. Le sconfitte contro Juve e Udinese e i pareggi maturati contro Napoli e Lecce hanno fatto scivolare la squadra rossonera al terzo posto e con un distacco di 6 punti dalla Juve e 8 dall’Inter, ecco perchè servirà una reazione sin da subito, a partire dalla sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

L’attacco di Gandini: “Milan? I risultati non sono in linea con le aspettative”

Situazione delicata quella in cui si trova il Milan, dunque, che è stata commentata anche dallo storico ex dirigente rossonero Umberto Gandini, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio FirenzeViola, dove ha commentato anche il lavoro svolto da Stefano Pioli fino a questo momento.