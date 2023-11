L’ex Milan si avvia verso il ritiro: “Quest’anno potrebbe essere l’ultimo”

L’ex giocatore del Milan si avvia verso la fine della sua carriera da allenatore: arriva l’annuncio dello stesso calciatore.

Gli anni passano e man mano si vedono i grandi giocatori del recente passato appendere gli scarpini al chiodo: è questo il segno dello scorrere del tempo per tutti gli appassionati del mondo del calcio. Per i tifosi del Milan e per tantissimi suoi fan in giro per il mondo è stato l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic a fare davvero male.

Con le dovute proporzioni rispetto a quello che è stato Ibrahimovic per il Milan, un altro ex rossonero potrebbe salutare i campi da gioco nel breve futuro. Si tratta di Pepe Reina, portiere spagnolo che ha militato nel Milan per un anno e mezzo.

Il portiere spagnolo ha vissuto una carriera alquanto gloriosa, condita dalle vittorie di un Mondiale e due Europei con la Spagna delle meraviglie che ha sbarazzato tutti dal 2008 al 2012. In Italia, il suo palmares vanta una Coppa Italia conquistata con il Napoli nella stagione 2013/2014, mentre all’estero ha vinto un campionato tedesco con il Bayern Monaco, una Community Shield e una Coppa di Lega inglese e una FA Cup con il Liverpool e in ambito internazionale una Supercoppa UEFA sempre con il Liverpool vinta nel 2005.

Pepe Reina verso l’addio al calcio giocato

Con il Milan, invece, è arrivato a parametro zero nell’estate del 2018 per svolgere il ruolo di secondo portiere alle spalle di Gianluigi Donnarumma. Il Milan lo acquistò per la sua esperienza e leadership messi in favore della crescita del giovane portiere di Castellammare di Stabia. In un anno e mezzo, prima di passare in prestito all’Aston Villa nel gennaio del 2020, Reina si toglie la soddisfazione di scendere in campo in 13 occasioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Il portiere spagnolo ha compiuto 41 anni lo scorso agosto, ma ha ancora voglia di giocare: in questa stagione è stato il titolare nelle gare di Europa League e Coppa del Re con la maglia del Villarreal.

Eppure questa potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore, come annunciato da lui in un’intervista rilasciata al The Athletic: “Forse sarà la mia ultima stagione da calciatore. Mi godo questa stagione e poi ne parleremo. Finché potrò essere utile al club, sarò qui, ma sta a loro decidere. Sono totalmente nelle loro mani”.

Inoltre, Reina ha espresso il suo desiderio una volta ritiratosi: “Forse un giorno tornerò ad Anfield come allenatore, il calcio è ciò che mi piace di più. Io voglio allenare, non fare il preparatore dei portieri”.