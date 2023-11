L’ex Milan verso il ritiro? “Non è facile”

È tempo di valutazioni per l’ex difensore del Milan e Paris Saint-German Thiago Emiliano da Silva, attuale giocatore del Chelsea di Mauricio Pochettino, che inizia a chiedersi se la sua carriera sia agli sgoccioli oppure se ancora non sia pronto per mettere la parola fine al calcio giocato. Il campione brasiliano, classe ’84, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcune dichiarazioni riguardanti il suo futuro e un probabile addio al calcio:

“Si avvicina la fine della carriera e non è una cosa semplice. Devo decidere se smettere o continuare”.

Una scelta sofferta

Una decisione che per chi, come lui, ha fatto del calcio la sua più grande passione, non è affatto semplice prendere. Una scelta sofferta e costretta soltanto dall’età anagrafica, perché se dovesse tener conto unicamente della passione, probabilmente la stella brasiliana non smetterebbe mai di solcare il terreno di gioco dei campi di calcio. Tra le ragioni che condizioneranno le sue decisioni per il futuro ci sarà, tra le altre, anche la famiglia, infatti i suoi due figli giocano attualmente nel Chelsea. Per il momento, Thiago Silva si gode il suo ultimo anno di contratto al Chelsea, rimandando ai posteri la tanto sofferta scelta.

L’unica grande certezza del difensore brasiliano è quella di avere il cuore gonfio di orgoglio per la sua carriera:

“Sono molto felice e orgoglioso della carriera che ho fatto, di quello che sto facendo adesso a 39 anni. Mi sono preparato tutta la vita per sfruttare il massimo del mio lavoro: il calcio è la mia passione”.

Una passione che lo ha reso protagonista indiscusso nell’esperienza da difensore del Milan, al fianco di un altro campione del calibro di Alessandro Nesta, dal 2009 al 2012, vincendo uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa italiana (2011-2012) sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, ed entrando per sempre nel cuore dei tifosi rossoneri.

Nel 2012 arriva al Paris Saint-Germain per poi rimanerci fino al 2020, vincendo, tra l’altro, ben 7 campionati francesi (2013-14-15-16-18-19-20). Nella stagione 2020-2021, vince la sua prima Champions League con la maglia del Chelsea allenato da Tuchel. Con la nazionale brasiliana, di cui è capitano, ha partecipato a quattro Mondiali e quattro Coppe America, vincendo la Coppa America nella stagione 2018-2019.

Thiago Silva conclude la sua intervista ai microfoni di Sky Sport lasciando intendere apertamente che il suo desiderio è quello di rimanere nel mondo del calcio.

“Sicuramente dopo il ritiro continuerò in questo mondo, non so ancora in che veste”.

Non un addio al calcio, dunque, il suo, ma un arrivederci.