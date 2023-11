Lutto nel mondo del calcio: addio all’ex Milan, tifosi in lacrime

Grave lutto nel mondo del calcio. Si è spenta una leggenda del Milan. Tifosi straziati dalla triste notizia.

Lutto nel mondo del calcio

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa all’età di 74 anni della leggenda Aldo Bet, avvenuta nella serata di ieri all’ospedale di Varese. Bet, classe ’49, ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, in particolare con la maglia del Milan, con cui ha vinto lo scudetto della stella nella stagione 1978/1979.

Nato a Mareno di Piave, Bet ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili dell’Inter, debuttando in prima squadra a soli 18 anni. Tuttavia, è con la maglia della Roma che ha conquistato la Nazionale. La sua abilità come stopper arcigno e le sue notevoli qualità fisiche lo hanno reso una figura chiave nelle squadre in cui ha militato.

Il capitolo più luminoso della carriera di Bet si è scritto a partire dal 1974, quando ha indossato la maglia del Milan. Dopo una breve parentesi al Verona, è tornato in rossonero, dove è rimasto fino al 1981. Il momento culminante è stato lo scudetto conquistato nella stagione 1978/1979, un traguardo che ha regalato al Milan la tanto ambita stella. La sua abilità difensiva e il ruolo di mentore per il giovane Franco Baresi hanno contribuito a plasmare il successo del club meneghino in quegli anni, nonostante una breve discesa in Serie B, dalla quale Bet ha contribuito a riportare il Milan in Serie A.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Bet ha intrapreso la carriera da allenatore, principalmente in Campania. Guidando squadre come il Nola, la Frattese, e il Savoia, ha portato la sua esperienza nel calcio professionistico fino al 1987. La sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore degli appassionati di calcio, e il ricordo di Aldo Bet rimarrà vivo attraverso le gesta che ha compiuto sul campo e il suo contributo al glorioso Milan. Il calcio italiano piange la perdita di una figura iconica, un difensore instancabile e un allenatore appassionato che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del pallone.