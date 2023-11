Mercato Milan, Moncada guarda in Spagna per il centrocampo: corsa a 2 con l’Arsenal

Goeffrey Moncada sta guardando in Spagna per cercare un colpo per il futuro a centrocampo. Attenzione però alla concorrenza dell’Arsenal.

Ora che la pausa nazionali è andata in bacheca è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sulla Serie A. Tuttavia, con l’avvicinarsi di gennaio, è normale che un occhio casa anche sul calciomercato. In particolare il Milan deve provare a muoversi per riempire i buchi della rosa rossonera.

Mercato, sguardo sui giovani

Con l’avvicinarsi di gennaio è fisiologico che il Milan inizi a guardarsi intorno per pianificare qualche ritocco alla propria rosa. Infatti è chiaro che c’è bisogno di un altro attaccante e possibilmente di un centrale in più. Inoltre la dirigenza rossonera sta già pensando al proprio futuro.

Secondo Fichajes.com, il Diavolo avrebbe messo nel mirino uno dei talenti dell’Athletic Bilbao. Si sa che il club basco è uno di quelli con un ottimo settore giovanile, per questo i rossoneri stanno seguendo da vicino Ohian Sancet. Il classe 2000 è un trequartista atipico, dotato di qualità e forza fisica.

Lo dimostrano i tre gol ed i due assist raccolti in 13 partite di Liga in stagione. Sancet può anche ricoprire il ruolo di centrocampista centrale, considerando i suoi 188 cm di altezza. Tuttavia anche l’Arsenal è interessata al giocatore e così potrebbe aprirsi un asta a più partecipanti.