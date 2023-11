Milan, 70 milioni per l’addio: la big lo vuole subito

Il Milan deve stare molto attento agli assalti di calciomercato che possono arrivare nella sessione di gennaio: sono pronti 70 milioni.

I rossoneri hanno iniziato questa stagione con una rosa rivoluzionata rispetto al recente passato. Sono arrivati tanti calciatori nuovi che saranno fondamentali per permettere al club di crescere sempre più e puntare agli obiettivi già prefissati la scorsa estate. Al momento ci sono molte difficoltà che non riescono ad essere superate e per questo motivo i top club europei stanno valutando l’assalto ai calciatori a disposizione di Pioli.

La situazione relativa al mercato è da tenere sotto controllo perché potrebbero arrivare offerte di grande spessore che rischiano di portare via da Milano altri calciatori di primo livello.

Calciomercato Milan: addio per 70 milioni? Ecco l’offerta

Il Milan rischia di pedere altri calciatori importanti tra gennaio e l’estate. La società ha in mente un cambio importante per il futuro, con la volontà di crescere sempre di più e riuscire a raggiungere i migliori obiettivi. I trofei sono molto importanti e l’anno scorso è stato problematico da questo punto di vista, considerato che gli altri top club italiani sono riusciti a vincere e a mettersi un gradino sopra il Milan.

La squadra costruita questa estate è molto forte e capace di poter lottare fino a fine stagione per lo Scudetto e per andare avanti in Champions League, ma potrebbero esserci delle cessioni importanti.

Il Milan può perdere Mike Maignan. Il portiere francese è uno dei migliori al mondo e sulle sue prestazioni ci sono gli occhi di tutti i top club. Secondo quanto riferisce il Times, il Manchester United vuole Maignan. I Red Devils hanno affidato la porta ad André Onana ma il portiere camerunense ex Inter non si sta dimostrando all’altezza delle aspettative.

Il futuro di Onana, dunque, sembra già in bilico e secondo il quotidiano britannico ci sono già delle valutazioni in corso. La cessione di Onana porterebbe a un nuovo assalto milanese, con Maignan che ripercrorrerebbe la stessa tratta di Onana.

E pare che il Manchester United sia pronto a sborsare 70 milioni di euro per prendere Maignan. Il Milan sta valutando il futuro e non è da escludere che in estate ci sarà almeno un’altra cessione di lusso. Non per gennaio, perché Maignan è fondamentale e decisivo. Ma se entro la fine della stagione non dovesse arrivare il rinnovo di contratto di cui tanto si è parlato, è possibile che un’offerta tanto importante possa far vacillare il club.