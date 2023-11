Milan, affare in prestito e Pioli convinto: arriva già a gennaio

Il Milan in queste ore sta lavorando sul mercato, con un giocatore che è pronto ad arrivare già nella sessione di gennaio

Il Milan torna finalmente alla vittoria dopo i risultati maturati nell’ultimo mese, che avevano destabilizzato l’intero ambiente rossonero in vista di quella che sono gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. La sconfitta subita contro la Juve aveva inaugurato un ciclo infernale per la squadra di Pioli, che ha successivamente perso contro l’Udinese e il Psg nella prima di Champions, pareggiando poi i confronti con Napoli e Lecce, in entrambi subendo una rimonta dal doppio vantaggio. L’unica nota positiva fu la vittoria nella sfida di ritorno contro i francesi del Psg, che hanno in parte riacceso un lumicino di speranza per la qualificazione agli ottavi.

Ecco perché serviva una scossa immediata sin dalla gara di ieri contro la Fiorentina, portata a casa dalla squadra di Pioli grazie al calcio di rigore trasformato da Theo Hernandez, che in assenza di Leao e Giroud si è incaricato di trascinare i suoi compagni fino al successo. Quella di ieri però è stata anche la notte del giovane Camarda, che al minuto numero 82 ha trovato l’esordio in Serie A a soli 15 anni e 216 giorni, diventando il più giovane esordiente della storia del calcio italiano.

Milan, si lavora per portare Badiashile a gennaio: i dettagli

Ma c’è da registrare anche la straordinaria prestazione di Mike Maignan, che ha letteralmente blindato la porta del Milan con una serie di parate incredibili, soprattutto quella effettuata al minuto numero 96 che ha salvato il risultato. Stando a quanto emerso in queste ultime ore però, la porta rossonera potrebbe essere ‘difesa’ ulteriormente nelle prossime settimane. Come riportato da TMW infatti, il Milan starebbe lavorando intensamente sul mercato, con la speranza i rinforzare l’organico di Pioli nella finestra di gennaio.

Uno dei reparti in cui si guarda cin maggior attenzione è quello dell’attacco, ma in queste ore si stanno facendo dei tentativi importanti per un difensore. Il riferimento va a Badiashile, ora in forza al Chelsea dove però non riesce a trovare il giusto spazio. Proprio per questo il giocatore si starebbe guardando attorno e la volontà che arriva da Casa Milan è quella di ingaggiare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Operazione possibile ma nella quale servirà battere anche altre pretendenti con il calciatore accostato anche alla Juventus. Nel caso dovesse saltare quest’affari, i rossoneri avrebbero già individuato l’alternativa in Kiwior dell’Arsenal.