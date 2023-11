Milan, affari con Dubai: ci sono già gli accordi

Il Milan ha intenzione di crescere ancora di più e di migliorare il brand della società: ci sono accordi con Dubai, ecco il motivo.

La dirigenza rossonera è cambiata qualche mese fa e sta portando le prime grandi novità per il club. La volontà è quella di riuscire a costruire un brand sempre più forte e riconoscibile in tutto il mondo, ancor di più di quanto non lo sia già. Sarà importante nel nuovo mondo del calcio essere sempre più vivi e attivi sotto ogni punto di vista, anche per attirare i migliori calciatori e rendere anche la rosa più pronta alla vittoria.

Intanto la stagione sta andando avanti con molti alti e bassi che non stanno accontentando i tifosi che avrebbero voluto vivere una prima parte di stagione da protagonisti assoluti, in positivo.

Milan, accordi con Dubai: Furlani era negli Emirati Arabi Uniti

La partita contro il Lecce è stata un’altra batosta importante per il Milan e per tutti i suoi tifosi. I rossoneri, in vantaggio di due reti, si sono fatti rimontare nuovamente come già successo contro il Napoli, ma questa volta i due punti persi sono ancora più pesanti, essendo stati persi contro una squadra di metà-bassa classifica.

I tifosi hanno chiesto provvedimenti immediati contro Stefano Pioli o comunque un confronto diretto con la dirigenza per chiarire una volta per tutte quali sono i reali obiettivi del club. Il tanto atteso faccia a faccia tra Pioli, Moncada, Furlani e D’Ottavio non c’è stato perché i dirigenti non erano presenti al fianco della squadra e, in realtà, nemmeno in Italia.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, durante la partita contro il Lecce la dirigenza del Milan era in giro per il mondo. Geoffrey Moncada era in viaggio per studiare dei colpi di calciomercato e Giorgio Furlani era a Dubai per formalizzare l’apertura di uffici rossoneri nel territorio.

Il viaggio di Furlani negli Emirati Arabi Uniti era necessario per iniziare ad ampliare anche il brand Milan in territori che sono in via di sviluppo già da qualche anno e che potrebbero portare partnership di un certo valore – soprattutto economico – alla società. Ci sono già tutti gli accordi firmati e nelle prossime settimane sarà ufficializzata l’apertura di nuovi uffici dell’AC Milan in terra asiatica.

Solo il direttore sportivo D’Ottavio è rimasto a Milanello (e a Lecce) per seguire la squadra e proprio lui, dopo un confronto con il resto della dirigenza, ha avuto un colloquio con l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, per tornare a chiarire il futuro.