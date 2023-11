Milan, anche Pioli ha il suo Thuram: colpo da applausi, arriva la sentenza

L’analisi dell’esperto non lascia dubbi. Il Milan ha fatto un grande colpo, ma potrebbe non essere sufficiente.

Il Milan di Stefano Pioli sta attraversando un momento complicato in stagione, dopo aver trovato un cammino praticamente perfetto fino alla pausa delle nazionali. Infatti il Diavolo viaggiava come prima della classe ed aveva conosciuto la parola sconfitta solamente nel Derby della Madonnina. Sconfitta che aveva affossato il Milan sulla carta, ma in realtà è stata propedeutica per le giornate successive. Tuttavia i rossoneri hanno mostrato di soffrire in particolare gli scontri diretti, sia in campionato che in Champions League. Il bilancio è decisamente negativo, con le sconfitte con Inter, PSG e Juve da un lato ed i pareggi con Newcastle, Borussia Dortmund e Napoli dall’altro.

Uno dei motivi risiede nel fatto che il Milan è una squadra per metà nuova. Infatti gli acquisti estivi hanno in parte mitigato l’uscita di scena di un ex dal peso specifico enorme come Ibrahimovic. Sul campo la differenza può anche non sentirsi, ma nello spogliatoio avere un compagno come Ibra è un fattore da non sottovalutare. A dimostrazione che in campo ci vanno gli uomini e non i cartellini dei giocatori. Tuttavia è impossibile negare che il Milan si sia mosso quantomeno bene sul mercato. In particolare Gianluca Di Marzio ha individuato in Reijnders il colpo dell’estate rossonera.

Di Marzio: “Colpo da applausi”

Gianluca Di Marzio, giornalista da anni ai vertici degli esperti di calciomercato, ha detto la sua sull’estate del Milan, paragonandola a quella dei cugini nerazzurri. Di Marzio ha raccontato la sua visione ai microfoni del Corriere della Sera, concentrandosi in particolare su Thuram e Reijnders. Di Marzio ha detto: “Thuram e Reijnders sono colpi da applausi. Tuttavia il bilancio è chiaramente provvisorio”. È chiaro a tutti che il paragone tra i due giocatori non esiste: giocano in ruoli diversi. Però si può provare a capire quanto sia il peso dei due all’interno della squadra.

L’apporto arrivato dai due giocatori per Milan ed Inter è stato sicuramente importante. Infatti Reijnders ha collezionato 13 presenze due assist con i rossoneri: non male per un centrocampista di possesso. Tuttavia Thuram sta facendo il bello ed il cattivo tempo con la maglia del Biscione: stesse presenze, 5 gol e 7 assist. Difficile stabilire chi abbia fatto l’affare migliore, ma Di Marzio ci viene in aiuto: “Thuram è diventato il messaggero di un nuovo metodo vincente sul mercato”. Così è facile capire da che parte stare, con il Milan ancora orfano di un altro attaccante centrale. Non basta Reijnders a creare quattro polmoni per Giroud.