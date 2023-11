Milan, annuncio della Spagna: ecco il bomber per Pioli

Il Milan potrebbe pensare ad un colpo in Spagna per regalare un altro attaccante a Stefano Pioli nel mercato di gennaio.

Dopo la pausa nazionali è il momento per il Milan di tornare a concentrarsi sulla Serie A e sulla Champions League. Infatti c’è da rimettere in piedi una stagione fin qui complicata, provando a rientrare nella lotta Scudetto e cercando l’impresa di qualificarsi agli ottavi di Champions. È però chiaro che alla rosa del Diavolo manchi qualcosa, soprattutto in difesa e davanti. Effettivamente gli infortuni e le difficoltà dell’ultimo periodo hanno messo in luce alcune lacune di costruzione della rosa. In particolare l’assenza di un altro centrale affidabile e la mancanza di un vice Giroud.

Lasciando per un istante da parte il capitolo difesa per i vari infortuni, è lampante che ai rossoneri manchi veramente un altro attaccante di livello. Infatti solo il francese è una sicurezza come vera e propria boa, mentre Jovic sembra più una meteora. Inoltre la squalifica di Giroud potrebbe dare una chance in più al serbo, ma sembra cristallino che al Milan serva altro. Il Diavolo ci aveva provato in extremis per Taremi, ma le frecciate del presidente del Porto lasciano capire come sia andata la trattativa. Però non tutto è perduto poiché il Milan potrebbe puntare un altro profilo già a gennaio: Youssef En-Nesyri.

Milan, novità su En-Nesyri

La chiave di volta della stagione del Milan potrebbe rivelarsi quest’inverno. Infatti, se il Diavolo riuscisse ad accorciare sulla vetta, la dimensione dei rossoneri potrebbe cambiare, soprattutto in chiave mercato. È chiaro che a Milanello manchi una vera e propria alternativa ad Olivier Giroud: lo sa Pioli e lo sa la dirigenza del Milan. Tuttavia non è facile andare a piazzare un investimento pesante a gennaio, soprattutto se la stagione è già scivolata via. Nonostante ciò, secondo Fichajes.com, il Milan può avere la sua chance per un nuovo attaccante centrale.

Infatti, secondo quanto raccolto dal portale spagnolo, il Siviglia non sembra intenzionato a bloccare il bomber marocchino. En-Nesyri ha già segnato 4 gol stagionali in Liga, anche se è partito titolare solamente il 58% della partite che ha giocato. Ciò dimostra che per il Siviglia è importante, ma non insostituibile. Quindi, secondo Fichajes.com, la giusta offerta potrebbe far vacillare sia il giocatore che il club. Di conseguenza sta al Milan decidere cosa fare, soprattutto dando uno sguardo ai risultati che vanno da qui a gennaio. Gli scontri diretti di Inter e Juve potrebbero far accorciare la classifica, liberando la strada alla rimonta rossonera. Così il Diavolo potrebbe pensare di muoversi per En-Nesyri a gennaio.