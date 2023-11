Milan, arriva il forte segnale della società: sul futuro di Pioli

Pioli e il Milan sono in crisi, dalla società rossonera arriva un segnale molto forte per quanto riguarda il futuro del tecnico.

Certificato di crisi: potremmo riassumere così, in tre parole, la sconfitta del Milan contro l’Udinese. Un passo falso inatteso, per di più arrivato a San Siro, che conferma come i rossoneri stiano vivendo il momento più difficile della loro storia recente.

Sul banco degli imputati, ormai da qualche settimana, c’è soprattutto Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, confermato questa estate dalla società, non è più così ben voluto. Soprattutto dai tifosi. La società, nel frattempo, ha mandato un segnale importante.

Futuro Pioli, il segnale della società sul futuro

Pioli out? Non per la società, che come confermato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina ha nuovamente ridato fiducia all’allenatore. La volontà è quella di guardare avanti, tanto più se si considera che il PSG è dietro la porta.

Il Milan, come sottolinea la Rosea, vive un momento di crisi ma la società ritiene che la squadra sia ancora stretta attorno al suo allenatore. Ovviamente le prossime due partite, contro PSG e Lecce, diranno tanto sul futuro di Pioli.