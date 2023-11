Milan, attacco forzato per Pioli: dubbi sulla scelta rossonera

Scelte forzate in vista della Fiorentina per mister Stefano Pioli. Il tencico rossonero ha diversi dubbi sull’attacco.

Il Milan si prepara ad affrontare la Fiorentina con una serie di problemi in attacco che mettono in discussione le scelte dell’allenatore Stefano Pioli. La doppia assenza di Rafael Leao per infortunio e Olivier Giroud per squalifica crea un problema importante per la formazione rossonera, privandola dei loro attaccanti principali.

Il Milan ha già dimostrato di poter vincere anche senza Leao e Giroud in campo. In questo avvio di stagione, sono state registrate vittorie importanti in assenza dei due attaccanti, come nella trasferta contro il Cagliari, in cui Okafor ha giocato come prima punta e Pulisic e Chukwueze sugli esterni. Tuttavia, i numeri indicano che il Milan ha ottenuto solo due successi senza Leao e Giroud, registrando cinque pareggi e tre sconfitte. Nonostante le difficoltà, Pioli spera di mettere le mani sui tre punti.

Dubbi in attacco per mister Pioli

Secondo quanto riportato su ‘TuttoSport’, mister Pioli si troverebbe quasi costretto a schierare Luka Jovic nonostante le numerose critiche ricevute per le sue recenti prestazioni. Pioli potrebbe avere diverse opportunità per ridisegnare la formazione tipo, il ruolo di prima punta è quello che desta maggiori preoccupazioni. Attualmente, Noah Okafor e Luka Jovic sembrano essere le due opzioni per il centro dell’attacco.

Tuttavia, Okafor, che non ha brillato durante le partite disputate con la Svizzera, sembra destinato alla panchina a causa dei minuti accumulati con la nazionale elvetica. Invece, Pioli potrebbe optare per il rilancio di Jovic dall’inizio, come è già accaduto contro Genoa e Udinese.

Nonostante le critiche e l’inconsistenza dimostrata finora, Jovic potrebbe avere l’opportunità di riscattarsi contro la sua ex squadra, la Fiorentina, che lo ha aiutato a ritrovare il suo miglior gioco dopo un periodo complicato con il Real Madrid.

Tuttavia, la situazione non è facile per Jovic. Non gode di grande considerazione da parte dei tifosi milanisti, come dimostrato dalle critiche sui social media. Inoltre, San Siro non è uno stadio facile da affrontare, soprattutto in una situazione del genere. Nonostante ciò, Pioli spera che Jovic riesca a riportare il suo rendimento ai livelli che aveva mostrato con l’Eintracht Francoforte.

Noah Okafor, al contrario, dovrebbe partire dalla panchina. Nonostante ciò, è considerato più utile come esterno sinistro, grazie alle sue caratteristiche tecniche e ambientali che gli conferiscono una maggiore fiducia rispetto al compagno di reparto.

L’attacco forzato e la scelta di Jovic pongono diversi interrogativi per Pioli. La partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in programma sabato alle ore 20:45, sarà una sfida importante per il Milan, che dovrà trovare soluzioni creative per superare le assenze e ottenere una vittoria preziosa. Sarà interessante vedere come Pioli gestirà la situazione e se Jovic riuscirà a rispondere alle aspettative e dimostrare di essere all’altezza della maglia del Milan.