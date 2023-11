Milan, attacco incredibile a Mbappe e Kolo Muani: il grande ex non perdona

Dopo la partita tra Milan e PSG, persa dalla squadra di Luís Enrique, un ex giocatore del club parigino critica duramente i giocatori, le parole dell’attaccante francese su Mbappe e Kolo Muani sono durissime

Il Milan, martedì 7 novembre, ha affrontato il PSG a San Siro nella gara di ritorno dei gironi di Champions League. I rossoneri, dopo una brusca sconfitta a Parigi, sono riusciti a battere la squadra di Luís Enrique per 2-1 sotto lo sguardo dei loro tifosi.

Per il Milan, a causa del brutto periodo che stava passando la squadra di Stefano Pioli, questa è stata una vittoria molto importante che ha riportato i rossoneri nella corsa per la qualificazione agli ottavi della competizione europea. Infatti, sia l’allenatore che i giocatori rossoneri sono stati elogiati per la grinta e per le loro prestazioni sul campo.

Tuttavia, i giocatori del PSG non hanno avuto la stessa fortuna. Dopo la sconfitta, numerosi critici ed ex giocatori della squadra hanno fortemente criticato le loro prestazioni che sono state ritenute piuttosto deludenti per un club di quel livello che vanta di avere numerosi fenomeni.

Recentemente, ad esprimere la sua opinione è stato Christophe Dugarry, il quale ha attaccato principalmente Kylian Mbappe e Kolo Muani. Le parole dell’ex PSG sono state molto dure.

Le critiche di Christophe Dugarry su Mbappe e Kolo Muani

Le critiche alla squadra di Luís Enrique per la partita contro il Milan sono state numerose. Anche Dugarry ha espresso la sua opinione ai microfoni di RMC Sport. Ecco le parole dell’ex attaccante della squadra parigina sulla prestazione dei giocatori contro il Milan:

Ho la sensazione di aver sbagliato e di essere stato ingannato sulla qualità tecnica di alcuni giocatori. Non pensavo che Kolo Muani avesse dei barattoli al posto delle scarpe

Successivamente arriva anche l’attacco al bomber francese

È una grande sorpresa. E non pensavo che Dembélé potesse sprecare così tanto nel suo gioco. È andato meglio nel primo tempo, poi nella ripresa è completamente sparito. Anche Mbappé non sorprende più nessuno

Dunque, secondo molti, l’attaccante francese non avrebbe soddisfatto le aspettative per una partita molto importante in vista del passaggio dei gironi e la qualificazione agli ottavi. Le parole sui giocatori del PSG sono state molto dure ma, certamente, le prestazioni dei giocatori non hanno rispettato le aspettative.