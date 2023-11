Milan, blitz di Moncada in Germania: assalto alla punta per gennaio

Il Milan si prepara all’assalto per gennaio: Moncada vola in Germania per assicurarsi il sì dell’attaccante.

Nonostante gli altalenanti risultati in campionato il Milan non si ferma e guarda al futuro. Dopo aver confermato a Pioli, ancora una volta, la fiducia per la panchina rossonera la dirigenza pensa ad un piano per il futuro visti anche i numerosi infortuni che stanno coinvolgendo la rosa in questa stagione.

Il blitz del Milan in Germania, l’assalto di Moncada

In particolare, secondo Sky Sport, il capo osservatore Geoffrey Moncada sarebbe volato in Germania per continuare a monitorare Serhou Guirassy. L’attaccante dello Stoccarda che sta stregando mezza Europa.

Ormai maturo, Guirassy sta vivendo una stagione incredibile: il 27enne ha già raggiunto 16 gol e 2 assist in questa prima parte di campionato, ma in prospettiva potrebbe raggiungere numeri davvero importanti.

Per questo motivo il Milan, in vista del mercato di gennaio, continua a seguire il suo profilo attraverso le veci di Moncada che è andato a seguire personalmente l’ultimo match dello Stoccarda in cui Guirassy ha segnato la rete decisiva contro il Borussia Dortmund.